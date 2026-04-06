Пеку и остановится не могу: катлама с мясом — татарские лепешки из упаковки фарша и полкило муки

Катлама с мясом — это традиционные татарские слоеные лепешки, которые готовятся из простейших продуктов, а получаются невероятно сытными, сочными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла. Для начинки: 400 г мясного фарша, 2 луковицы, соль, перец, зелень.

Рецепт: замесите крутое тесто из муки, воды, соли и масла, дайте отдохнуть 30 минут. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и зеленью. Тесто разделите на части, каждую тонко раскатайте, смажьте маслом, выложите фарш и сверните рулетом, затем сверните улиткой.

Раскатайте каждую улитку в лепешку. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и потомите на маленьком огне 10 минут. Подавайте горячими. Это так вкусно, что пеку и остановится не могу.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки — взбиваю капусту с кефиром и жарю.