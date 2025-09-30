Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:12

«Отказ от гордыни»: протоиерей нашел духовный смысл в болезни Альцгеймера

Протоиерей Александр Никольский назвал деменцию путем к спасению души

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деменция может иметь глубокий духовный смысл — она смиряет человека и ведет его к спасению души, считает протоиерей Александр Никольский. В беседе с MK.RU он пояснил, что болезнь Альцгеймера, являющаяся основной причиной слабоумия, в некоторых случаях может быть воспринята не только как недуг, но и как проявление Божьей милости.

Утрата памяти и снижение когнитивных функций заставляют человека отказаться от излишней гордыни, перестать считать себя выше других и взглянуть на мир по-иному, — подчеркнул священник.

По его словам, болезнь может стать своеобразным очищением для верующего. Утратив привязанность к материальному, человек может обрести сосредоточенность на молитве и общении с Богом, считает Никольский.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов прокомментировал призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты. По его словам, это является личным мнением священнослужителя, которое не имеет отношения к позиции Церкви.

РПЦ
церковь
болезни
Россия
деменция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.