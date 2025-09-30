«Отказ от гордыни»: протоиерей нашел духовный смысл в болезни Альцгеймера

Деменция может иметь глубокий духовный смысл — она смиряет человека и ведет его к спасению души, считает протоиерей Александр Никольский. В беседе с MK.RU он пояснил, что болезнь Альцгеймера, являющаяся основной причиной слабоумия, в некоторых случаях может быть воспринята не только как недуг, но и как проявление Божьей милости.

Утрата памяти и снижение когнитивных функций заставляют человека отказаться от излишней гордыни, перестать считать себя выше других и взглянуть на мир по-иному, — подчеркнул священник.

По его словам, болезнь может стать своеобразным очищением для верующего. Утратив привязанность к материальному, человек может обрести сосредоточенность на молитве и общении с Богом, считает Никольский.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов прокомментировал призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты. По его словам, это является личным мнением священнослужителя, которое не имеет отношения к позиции Церкви.