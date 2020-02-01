https://static.news.ru/photo/45cc66a4-4534-11ea-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Житель Челябинска рассказал, что директор многопрофильного лицея № 148 попросила сделать взнос в размере 10 тысяч рублей для зачисления ребёнка в первый класс.

По его словам, сын относится к этому образовательному учреждению по прописке, однако это не остановило руководство, передаёт 74.ru.

Директор в приказном порядке нам и другим родителям сказала, что нужно внести добровольное пожертвование не менее десяти тысяч рублей, а иначе могут быть проблемы при устройстве ребёнка в школу. Все родители в шоке, — поделился он.

Директор лицея Лариса Демчук подтвердила, что учреждение было бы благодарно за пожертвования и это озвучили родителям на собрании для будущих первоклассников. Однако «приказных тонов» никто не использовал и сумм не называл.

Спрашивали — можете или не можете, сумму определяете сами, просим вас помочь. Всё в спокойной форме. <...> Платить или не платить — это право каждого, — подчеркнула она.

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