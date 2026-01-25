От семечка до цветка за месяц: растение, которое за один сезон превращается в пышный куст

Обнаружен чемпион по скорости роста: цветок, который за один сезон превращается в пышный цветущий куст. Для тех, кто не любит долго ждать результатов в саду, настоящим открытием станет настурция.

Этот однолетник поражает своей энергией и скоростью развития — от семечка до цветка за месяц. При теплой погоде и достаточном поливе всходы появляются уже через 7–10 дней после посева, а спустя всего 4–6 недель молодые растения начинают массово выпускать яркие бутоны. Секрет такой стремительности в простоте агротехники: настурция предпочитает не слишком богатые почвы (на плодородной земле она наращивает зелень в ущерб цветению), любит солнце, но мирится с легкой полутенью.

Ее длинные плетистые побеги или компактные кустики (в зависимости от сорта) быстро покрывают землю зеленым ковром, усыпанным теплыми «граммофончиками» желтого, оранжевого и красного оттенков.

