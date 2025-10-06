Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:44

От разводов до идеального блеска за одну уборку: копеечное средство преобразит ваши полы навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы устали тратить кучу денег на моющие средства, есть простое решение — обычная поваренная соль. Она поможет дешево и экологично убраться в квартире. Особенно это актуально для тех, у кого дома маленькие дети.

Добавьте всего две столовые ложки в ведро с теплой водой, и вы получите эффективный чистящий раствор, который подойдет для любого напольного покрытия: паркета, ламината, кафеля или линолеума.

Соль действует как природный умягчитель воды — полы не будут липнуть и покрываться разводами. Кроме того, солевой раствор создает неблагоприятную среду для бактерий и пылевых клещей, повышая гигиену в доме. Для приятного аромата добавьте несколько капель эфирного масла.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная стирка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Читайте также
Этот кляр из майонеза творит с минтаем чудеса: рецепт сочной рыбки на сковороде
Общество
Этот кляр из майонеза творит с минтаем чудеса: рецепт сочной рыбки на сковороде
Шикарный рецепт блинов на сметане: вкуснятина на завтрак и перекус
Общество
Шикарный рецепт блинов на сметане: вкуснятина на завтрак и перекус
Блюдо, которым Путин угощал Лукашенко, — повторяем дома нежнейший омлет к завтраку
Общество
Блюдо, которым Путин угощал Лукашенко, — повторяем дома нежнейший омлет к завтраку
Клавиатура как источник бактерий: простой способ очистить ее за 5 минут и продлить срок службы
Общество
Клавиатура как источник бактерий: простой способ очистить ее за 5 минут и продлить срок службы
Ваш душ станет райским уголком: как профессиональные клинеры убирают налет со стенок
Общество
Ваш душ станет райским уголком: как профессиональные клинеры убирают налет со стенок
уборка
советы
соль
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.