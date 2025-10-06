От разводов до идеального блеска за одну уборку: копеечное средство преобразит ваши полы навсегда

Если вы устали тратить кучу денег на моющие средства, есть простое решение — обычная поваренная соль. Она поможет дешево и экологично убраться в квартире. Особенно это актуально для тех, у кого дома маленькие дети.

Добавьте всего две столовые ложки в ведро с теплой водой, и вы получите эффективный чистящий раствор, который подойдет для любого напольного покрытия: паркета, ламината, кафеля или линолеума.

Соль действует как природный умягчитель воды — полы не будут липнуть и покрываться разводами. Кроме того, солевой раствор создает неблагоприятную среду для бактерий и пылевых клещей, повышая гигиену в доме. Для приятного аромата добавьте несколько капель эфирного масла.

