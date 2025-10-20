Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:14

От липкого налета к сияющей чистоте: как за 6 часов превратить грязные крышки в новенькие — без химии и тяжелого труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Застарелый жир и налет на крышках от кастрюль и сковородок — проблема, с которой справится простое домашнее средство. Оно стало настоящей находкой для многих хозяек.

Смешайте 50 г натертого хозяйственного мыла, 100 г кальцинированной соды и четыре ложки средства от жира в горячей воде.

Погрузите грязные крышки в раствор на 5–6 часов — активные компоненты размягчат даже многолетний налет. После промойте обычным средством для посуды. Метод безопасен для всех материалов, но требует защиты рук перчатками. Способ подходит и для очистки сковородок с нагаром.

Ранее сообщалось, что хрустальная посуда с годами теряет свой блеск и покрывается налетом. Но вернуть ей былую красоту можно простыми домашними средствами.

посуда
советы
лайфхаки
очистка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
