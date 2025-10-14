Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:11

Хрусталь засияет как раньше: эти методы вернут посуде блеск без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хрустальная посуда с годами теряет свой блеск и покрывается налетом. Но вернуть ей былую красоту можно простыми домашними средствами.

Уксус поможет справиться с помутнением — просто разведите две ложки в воде и протрите изделия. Мел, измельченный до порошка, отлично полирует поверхность, а сода мягко удаляет загрязнения благодаря своим абразивным свойствам.

Нашатырный спирт используют для замачивания: ложку разводят в литре воды. Картофельный крахмал создает мягкую полирующую текстуру — его наносят на поверхность и аккуратно натирают.

Эти методы проверены временем и безопасны для хрусталя. Регулярный уход поможет сохранить красоту изделий на долгие годы.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковородку, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

