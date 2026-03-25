25 марта 2026 в 10:37

Освободившийся Митволь проходит свидетелем по новому делу

Митволь подтвердил, что проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, который вышел на свободу, проходит свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств, пишет ТАСС. По его словам, дело не связано с Красноярским краем.

Есть дело, по которому я прохожу свидетелем. Это действительно [дело] о хищении бюджетных средств. По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления. Я там имею официальный статус свидетеля, — рассказал он.

Ранее помощница бывшего чиновника Инга Шленская сообщила, что Митволь после выхода на свободу намерен добиться пересмотра уголовного дела. По ее словам, сейчас защита Митволя уже предприняла конкретные шаги для обжалования приговора.

До этого адвокат Митволя Михаил Шолохов заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

наказания
Красноярский край
суды
Олег Митволь
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

