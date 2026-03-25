Освободившийся Митволь проходит свидетелем по новому делу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, который вышел на свободу, проходит свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств, пишет ТАСС. По его словам, дело не связано с Красноярским краем.

Есть дело, по которому я прохожу свидетелем. Это действительно [дело] о хищении бюджетных средств. По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления. Я там имею официальный статус свидетеля, — рассказал он.

Ранее помощница бывшего чиновника Инга Шленская сообщила, что Митволь после выхода на свободу намерен добиться пересмотра уголовного дела. По ее словам, сейчас защита Митволя уже предприняла конкретные шаги для обжалования приговора.

До этого адвокат Митволя Михаил Шолохов заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.