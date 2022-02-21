Самое важное об истории праздника 23 Февраля

Совсем скоро вся Россия будет отмечать один из самых значимых праздников в году — 23 Февраля. Его празднуют не только те, кто стоит на защите страны, но и все потенциальные защитники любого возраста, не причастные на данный момент к военной службе.

Праздник 23 Февраля возник ещё в XX веке. Но все ли знают, как именно возникла праздничная дата 23 Февраля и что именно все празднуют? В версиях возникновения праздника легко запутаться, но NEWS.ru во всём разобрался. Рассказываем, какова история Дня защитника Отечества, о том, где ещё празднуют 23 Февраля, а также некоторые интересные факты об этом дне.

Краткая история появления праздника 23 Февраля

В историю нашей страны прочно вписались факты об объединении русской армии с народом, об их совместном противостоянии натиску врага, а также об их победах. Не исключение и праздник 23 Февраля, история которого, по одной из гипотез, тесно связана с победоносными событиями.

В историю Дня защитника Отечества входит много политических, государственных, социальных фактов, благодаря им менялась судьба народа. Да и название празднования за прошедшее столетие несколько раз менялось, но расскажем обо всём по порядку.

Есть несколько версий появления праздника 23 Февраля. Его происхождение уходит корнями к временам формирования Красной армии (1918). Тогда молодое государство особенно нуждалось в защите. 28 января стало датой зарождения Красной армии. Это единственное, что не оспаривают историки. В вопросе о том, почему именно 23 число, версии расходятся.

Возникновение 23 Февраля Wikimedia

Первая версия

Долгие годы основной гипотезой считалось, что праздник 23 Февраля возник после победоносного разгрома немецких войск красноармейцами, отстоявших Петроград.

Многие историки не согласились с данной версией, так как долгое время отсутствовали документальные подтверждения, печатные источники, которые бы это подтвердили. Да и войска были, по их мнению, наспех сформированы, солдаты были плохо вооружены, в состав входили голодные рабочие отряды. При таком положении дел ни о каких героических подвигах не могло быть и речи. Но в 1967 году вышла книга Александра Черепанова «В боях рождённая». Там не только описываются боевые действия, но и опубликованы карты военных действий.

Но историки оказались отчасти правы. Каких-либо крупных побед 23 февраля не произошло, события были несколько другими — бойцы Красной армии смогли ненадолго сдержать наступление немцев. Согласно рассказам участников этих действий через много лет, солдаты недавно сформированной армии дали настоятельный отпор немецким войскам, приостановив их наступательные действия.

Праздник 23 Февраля

Противники этой версии считают, что связь между 23 числом и днём возникновения Красной армии навязана Иосифом Сталиным. Он издал указ с формулировкой о том, что в эту дату красноармейцы разгромили немцев. Спорить с вождём историки того времени, конечно, не хотели, поэтому версия укрепилась.

Вторая версия

В истории праздника 23 Февраля есть версия, которую многие считают основной, расскажем её кратко. В 1919 году Николай Подвойский, являвшийся народным комиссаром Украинской ССР, и ВЦИК своим постановлением предложили проведение Дня Красной армии 28 января (в дату её создания). Но по некоторым причинам подготовку к мероприятию затянули (не успели с оформлением документации, повлиял и человеческий фактор). Празднование перекинули на следующий выходной день — 23 февраля, а его настоящую дату со временем забыли. Так он стал отмечаться в привычный ныне нам день.

В 1922 году, в честь четвёртой годовщины, учредили торжественное празднование дня формирования Красной армии 23 февраля. В следующую пятилетнюю годовщину его уже отмечали с размахом. Так, в истории страны День защитника Отечества стал масштабным праздником, полюбившимся русскому народу. И никому не важно, что Красную армию создали, как мы уже сказали, 28 января.

История праздника Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья версия

Она объясняет появление праздника довольно просто. 8 марта (празднование устраивали с размахом, этот день отмечали все интернационалисты) по старому стилю совпадает с 23 февраля. Старый календарный стиль на новый изменили, но привычка праздновать в привычную дату осталась.

Какой бы ни была действительная причина возникновения 23 Февраля, первостепенное значение армии в нашем государстве с самого его становления — главная причина успешного противостояния вражеским нападениям. Советское войско всегда поддерживало высокую планку боеспособности для защиты Отечества. В советское время наше государство было всесторонне окружено не очень дружелюбными странами, поэтому Красная армия и её поддержка имели колоссальное значение в молодой стране.

В основном красноармейском составе были молодые люди, они строили новое общество, свято веря лидерам. Вот почему праздник День защитника Отечества настолько важен. Его появление — закономерность для советского народа, а сегодня уже не так важна истинная причина его возникновения.

История изменения формулировок праздника День защитника Отечества

Название менялось многократно. Формулировку «День Красной армии», принятую в 1922 году, поменяли в 1946-м на «День Советской армии и военно-морского флота». В 1991 году её снова изменили. Госдума приняла закон, после чего праздник, отмечавшийся 23 февраля, получил длинное название, связанное с красноармейцами. Но потом его сократили, и остались всем нам знакомые три слова.

Немногие знают, что первые годы праздник был больше памятным, а не праздничным. Он только подчёркивал факт формирования армии, флота Советского Союза. Тогда подобные дни торжественно не отмечались. Значение этого праздника для страны и торжественный окрас он получил позже.

23 Февраля АГН «Москва»

С 1949 года традиционно стали устраивать торжественные мероприятия, чествуя солдат. Для праздника были характерны военно-технические парады, концерты, исполняемые военными оркестрами и народными артистами, праздничные фейерверки, прочие массовые мероприятия.

Как отмечают праздник сейчас

Сегодня праздник 23 Февраля отмечают люди всех возрастов, а день считается нерабочим. Праздник имеет общенациональный характер, отмечают его всем народом. В школах, детсадах проводятся культурные и соревновательные мероприятия, по телевидению показывают военные фильмы, кинокартины о смелости и отваге.

Для военнослужащих исполняют концерты, устраивают парады, на памятники военных лет, могилы солдат возлагают цветы, вручают памятные награды тем, кто это заслужил, защищая Родину. В день мужества и силы поздравляют и вспоминают тех, кто смело сражался за родную землю, отслужил в армии либо только готов вступить в ряды военнослужащих, поздравляют современных военнослужащих.

Скорее всего, именно благодаря тому, что раньше, как и сейчас, солдатам вручали грамоты, награды, появилась традиция — дарить мужчинам презенты. Она прочно укрепилась в повседневной жизни народа.

Праздник, отмечаемый 23 февраля Андрей Любимов/АГН «Москва»

Чаще всего в качестве подарков мужчинам преподносят небольшие приятные сувениры, мужские аксессуары, всевозможные полезные вещи. В магазинах сувениров в этот день всегда можно найти широкое разнообразие недорогих презентов. Дорогостоящие подарки на 23 Февраля не дарят. Их предпочитают оставить до более крупных торжеств.

Многие негодуют, почему с Днём защитника Отечества поздравляют людей, не имеющих отношения к армейской службе. Ведь теперь принято чествовать не только людей в погонах, но и всех представителей мужского пола — родных, знакомых, коллег на работе, даже незнакомых людей, прохожих на улице.

Такую традицию можно объяснить тем, что потенциально каждый мужчина в своё время может встать на защиту Родины при возникновении военного положения. Считается, что мужчины в любом случае защитники своего дома, семьи, родных людей. Каждый мужчина способен поддержать, защитить от любых невзгод, на него можно положиться в сложные моменты жизни. Именно они, мужчины, берут на себя самые трудные дела и обязанности, а за их спины прячутся женщины.

В России 23 числа собираются семьями, компаниями друзей, накрывают столы и поздравляют мужчин.

Но не стоит 23 Февраля забывать и о представительницах прекрасного пола, находящихся на военной службе, ведь их также немалое количество. Они непременно заслуживают внимания и должны принимать поздравления в честь этого праздника. А особое внимание стоит уделить ветеранам. Они особенно этого достойны, ведь прошли нелёгкий путь, их осталось совсем немного.

У населения страны есть традиции, которым оно следует в День защитника Отечества. Женщины поздравляют мужчин, дарят им презенты. В трудовых, студенческих, школьных коллективах принято скидываться деньгами на подарки и организовывать креативное поздравление. Люди семьями отправляются на природу, в загородные дома, туристические базы или отмечают праздник дома. Кто-то посещает концерты, другие мероприятия или проводит время дома в уютной обстановке за просмотром тематических фильмов.

Появление праздника 23 Февраля president.gov.by

Где ещё празднуют 23 Февраля

Понятно, что если праздник привязывают к созданию Красной армии, то к нему непосредственное отношение имеют государства бывшего Советского Союза. Но в каждой стране, где принято отмечать эту дату, делают это по-своему. Однако суть всегда одна — чествование настоящих и потенциальных защитников. Где отмечают 23 Февраля:

День формирования Красной армии здесь принимают за начало истории ВС Белоруссии. Празднования схожи с российскими. 23 Февраля белорусы воздают почести защитникам Отечества всех времён и действующим военнослужащим. Для них устраивают концерты, проводят церемонии награждения. В столице тем, кто покажет военный билет, 23 Февраля обеспечен бесплатный вход в зоопарк. Правило распространяется в том числе на женщин, имеющих военный билет.

Узбекистан.

Здесь принято отмечать две даты. 14 февраля — День защитников Родины, а 23 Февраля чествуют старшее поколение — бывших солдат Советской армии.

Казахстан.

В этой стране проведение концертов, различных мероприятий, возложение цветов, а также праздничный фейерверк перенесены руководством страны на 7 мая. Но большинству населения такие изменения не по нраву, поэтому мужчины традиционно принимают поздравления 23 числа в феврале.

23 февраля у киргизов выходной, как и в России. Устраивают парады, играют оркестры. Ещё киргизы отмечают День вооружённых сил, но уже весной.

Таджикистан.

Кроме дня защитника, в этой стране отмечают и День образования вооружённых сил.

Абхазия.

Праздник носит неофициальный характер, но в республике его тоже любят отмечать.

Южная Осетия.

23 февраля в республике отмечают масштабно, притом целую неделю.

Где отмечают 23 Февраля АГН «Москва»

Подведём итоги. В истории происхождения 23 Февраля отсутствует конкретика, тем не менее известно, что праздник зародился сотню лет назад и прочно прижился в сердцах людей. Благодаря этому дню люди верят в силу, в свою армию как в гарант безопасности родного государства. Настоящие и бывшие военнослужащие любого пола чувствуют себя причастными к обеспечению безопасности родного народа. С каждым годом всё больше стирается политическая огранка праздника, 23 Февраля обретает характер массового празднования. Каждому мужчине в этот день важно почувствовать себя настоящим защитником. Помогите им в этом, дорогие женщины!

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