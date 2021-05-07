Россияне назвали самый важный праздник

Жители России в опросе сервиса поиска работы SuperJob рассказали, какой праздник они считают наиболее важным, пишет РБК.
К Дню Победы уважительно относятся 95% опрошенных — 81% охарактеризовали праздник однозначно положительно, ещё 14% — скорее положительно.
Вторым самым важным праздником
Согласно результатам опроса, женщины относятся к праздникам толерантнее мужчин. Так, День России одобрили 88% опрошенных женщин против 74% мужчин, а День народного единства — 83% женщин и 8% мужчин.
Опрос проводился 4–6 мая среди экономически активных граждан в возрасте от 18 лет. Своё мнение высказали 1,6 тысячи человек.
Ранее граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты.