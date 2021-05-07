Россияне назвали самый важный праздник

https://static.news.ru/photo/60ffe59c-afd0-11eb-a556-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в опросе сервиса поиска работы SuperJob рассказали, какой праздник они считают наиболее важным, пишет РБК.

К Дню Победы уважительно относятся 95% опрошенных — 81% охарактеризовали праздник однозначно положительно, ещё 14% — скорее положительно.

Вторым самым важным праздником оказался Новый год — к нему положительно относятся 94% россиян. Третье место занял день рождения (94%), четвёртое — Международный женский день (90%), пятое — День защитника Отечества (89%).

Согласно результатам опроса, женщины относятся к праздникам толерантнее мужчин. Так, День России одобрили 88% опрошенных женщин против 74% мужчин, а День народного единства — 83% женщин и 8% мужчин.

Опрос проводился 4–6 мая среди экономически активных граждан в возрасте от 18 лет. Своё мнение высказали 1,6 тысячи человек.

Ранее граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты.