Россияне назвали профессии с несправедливо низкими зарплатами

https://static.news.ru/photo/04f2bbae-af25-11eb-a664-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в ходе которого граждане России назвал профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты. Результаты исследования приводит РБК.

Отмечается, что 64% опрошенных назвали учителей людьми с несправедливо низкими зарплатами. В среднем, по мнению участников исследования, преподаватели должны получать 120,7 тыс. рублей в месяц. 58% респондентов заявили, что врачам нужно платить ещё больше — 122,8 тыс. рублей в месяц.

О несправедливо низких зарплатах учёных сообщили 36% опрошенных. Они уверены, что деятели научной сферы должны ежемесячно получать 130,8 тыс. рублей.

Также в список материально обделённых специальностей по результатам опроса вошли спасатели и пожарные (33% опрошенных), шахтеры (26%), инженеры (25%), разнорабочие (22%). Более 10% участников опроса назвали в перечне продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей. При этом только 1% респондентов высказался за увеличение окладов чиновников. Как считают участники опроса, самой высокой зарплаты (до 134,6 тыс. рублей) достойны шахтёры.

Ранее стало известно, что будущий начальник производства в Санкт-Петербурге станет получать одну из самых высоких зарплат, предлагаемых в мае в сфере производства. Работодатель готов платить ему до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Отмечается, что проанализировано более пяти тысяч вакансий. Среди них также выделяется место начальника участка в строительной компании в Омске. Зарплата предлагается в размере до 175 тысяч рублей.