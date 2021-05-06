Названы самые высокооплачиваемые на производстве вакансии

https://static.news.ru/photo/3e644102-aee7-11eb-abd2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущий начальник производства в Санкт-Петербурге станет получать одну из самых высоких зарплат, предлагаемых в мае в сфере производства. Работодатель готов платить ему до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Отмечается, что проанализировано более пяти тысяч вакансий. Среди них также выделяется место начальника участка в строительной компании в Омске. Зарплата предлагается в размере до 175 тысяч рублей.

До 150 тысяч рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества, а в Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трёх лет сможет получать до 140 тысяч рублей. От 130 тысяч рублей в месяц будут платить в Москве инженеру-проектировщику систем электроснабжения. Столько же предлагают электрогазосварщику в Амурской области.

Ранее стало известно, что сервис по поиску работы «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве за май. В него вошли не только менеджер по продажам, но и простой охранник. На зарплату от 400 тысяч рублей может рассчитывать директор по E-commerce. Вакансию разместила на сайте крупная федеральная текстильная компания.