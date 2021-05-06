Названы самые высокооплачиваемые на производстве вакансии

Будущий начальник производства в Санкт-Петербурге станет получать одну из самых высоких зарплат, предлагаемых в мае в сфере производства. Работодатель готов платить ему до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.
Отмечается, что проанализировано более пяти тысяч вакансий. Среди них также
До 150 тысяч рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества, а в Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трёх лет сможет получать до 140 тысяч рублей. От 130 тысяч рублей в месяц будут платить в Москве инженеру-проектировщику систем электроснабжения. Столько же предлагают электрогазосварщику в Амурской области.
Ранее стало известно, что сервис по поиску работы «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве за май. В него вошли не только менеджер по продажам, но и простой охранник. На зарплату от 400 тысяч рублей может рассчитывать директор по E-commerce. Вакансию разместила на сайте крупная федеральная текстильная компания.