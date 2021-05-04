Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Сервис по поиску работы «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий за май. В него вошли не только менеджер по продажам, но и простой охранник, передаёт «360».

На зарплату от 400 тысяч рублей может рассчитывать директор по E-commerce. Вакансию разместила на сайте крупная федеральная текстильная компания.

Кроме того, на ежемесячную оплату труда в размере до 300 тысяч также может претендовать менеджер по продажам строительных материалов. Успешному кандидату предлагают также компенсацию транспортных расходов, занятия спортом и корпоративный отдых.

На 50 тысяч меньше может рассчитывать HR-директор. Международная компания предлагает заработную плату в размере 250 тысяч рублей.

Хорошо заработать также можно, если устроиться на работу в частный дом в Подмосковье. Там приглашают семейную пару для помощи по хозяйству. В обязанности входит поддержание порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой. За это платят 250 тысяч рублей в месяц и предоставляют проживание.

До 200 тысяч рублей может зарабатывать стоматолог-пародонтолог в частной клинике. Для сотрудников и членов его семьи работодатель предоставляет систему скидок.

Помимо этого, в загородный дом приглашают охранника с зарплатой в 180 тысяч рублей. К потенциальному сотруднику выдвигают следующие требования: удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя. Ему предоставят бесплатное питание и форму.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий россиянин предпочитает откладывать дела на потом и едва ли не каждый второй считает себя ленивым. Ленивыми себя считают 21% россиян, среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет таковых ещё больше — 29%.