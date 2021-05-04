Каждый пятый россиянин признал себя лентяем

https://static.news.ru/photo/79a4500a-acd4-11eb-bfa7-96000091f725_660.jpg Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE/Global Look Press

Почти каждый третий россиянин предпочитают откладывать дела на потом и едва ли не каждый второй считает себя ленивым. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Ленивыми себя считают 21% россиян, среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет таковых ещё больше — 29%. Привычка откладывать дела на потом свойственна 30% россиян, молодёжь и здесь в авангарде — 37%. Мужчины в большей мере, чем женщины, оказались готовы признаться в собственной лени — 24% и 18% соответственно.

Чаще всего россияне откладывают на потом бытовые дела (13%), уборку дома (10%) и готовку еды (6%).

Среди причин люди чаще всего называли желание отложить дела на более поздний срок, стремление больше отдыхать и не напрягаться, поменьше утруждаться на работе.

В то же время трудолюбивыми назвали себя 73% опрошенных. В основном это были женщины (77%) и пожилые граждане старше 60 лет (78%).

В качестве стимулов россияне назвали готовность работать без выходных и психологическую неспособность сидеть без дела.

Только 6% россиян затруднились определиться с тем, несколько они ленивы, или, напротив, активны на работе или дома.

Всероссийский опрос был проведён 3 апреля, в нём приняли участие 1,6 тысячи чеовек старше 18 лет.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что лень является в первую очередь выражением недоверия человека к самому себе, сомнением в способности выполнить поставленную задачу. Специалист назвал три способа избавить себя от этого состояния.