Врач назвал три способа избавиться от лени

Ментальные проблемы могут оказаться причиной человеческой лени. Не списывать проблемы только на физическую усталость призвал граждан врач-психиатр кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
В интервью радио Sputnik Фомин
Врач назвал три способа, которые могут помочь справиться с ленью. Первый способ: совершить приятную поездку и просто дать себе отдохнуть.
Способ номер два — обратиться к специалисту-психиатру, который сможет подобрать медикаментозное лечение.
Третий способ — прибегнуть к помощи психотерапевта, коуча. По мнению Фомина, этот способ лучше всего подойдёт тем, кто оценивает свои возможности под влиянием определённых ментальных искажений.
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