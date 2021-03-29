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Врач назвал три способа избавиться от лени

02:36, 30 марта 2021
Фото: Unsplash

Ментальные проблемы могут оказаться причиной человеческой лени. Не списывать проблемы только на физическую усталость призвал граждан врач-психиатр кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

В интервью радио Sputnik Фомин пояснил, что лень является в первую очередь выражением недоверия человека к самому себе, сомнением в способности выполнить поставленную задачу. Отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает физических и моральных сил совершать какие-то действия.

Врач назвал три способа, которые могут помочь справиться с ленью. Первый способ: совершить приятную поездку и просто дать себе отдохнуть.

Способ номер два — обратиться к специалисту-психиатру, который сможет подобрать медикаментозное лечение.

Третий способ — прибегнуть к помощи психотерапевта, коуча. По мнению Фомина, этот способ лучше всего подойдёт тем, кто оценивает свои возможности под влиянием определённых ментальных искажений.

Ранее NEWS.ru писал, что врач перечислил отравляющие кишечник продукты.

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