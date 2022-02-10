NEWS.ru расскажет биографию Дмитрия Медведева — о детстве, юношестве, его путь от студента и преподавателя до президента РФ, основные события в карьере, политика Дмитрия Медведева на президентском посту, уход в отставку с поста Председателя Правительства. Узнаем, чем занимается Д.А. Медведев сейчас.

Личная биография Д.А. Медведева

Детство, студенчество

Дмитрий Медведев — коренной санкт-петербуржец, родился 14 сентября 1965 года (тогда город назывался Ленинград) в семье учёных-преподавателей. Учился в средней школе № 305, преуспевал в учебе, старался, любил проводить время за домашними заданиями, занимался греблей на байдарках.

Затем Медведев поступает на юрфак в Ленинградский государственный университет им. Жданова. После окончания учебы будущий политик становится аспирантом, в 1990 г. защищает кандидатскую диссертацию. Будучи студентом увлекается тяжелой атлетикой. Рост Дмитрия Медведева — 163 см, это позволяло ему без особого труда поднимать штангу и выигрывать соревнования.

Отметить старательность и целеустремленность в личной биографии Дмитрия Медведева имели возможность студенты Тихоокеанского университета, с которыми Медведев, будучи уже известным политиком, поделился откровением из своей жизни: студентом он получал повышенную стипендию, кроме того работал дворником, ежемесячно получая заработную плату.

Профессиональная карьера

Трудовая биография Дмитрия Медведева по профессии началась в 1988 г. в рамках аспирантской практики в качестве преподавателя. Дмитрий Анатольевич преподавал вплоть до 1999 г. и закончил эту деятельность после переезда.

В политике Дмитрий Медведев начинает свою деятельность в 1986 г. Будучи студентом становится членом партии КПСС. С 1990 г. по 1995 г. Медведев находится в должности советника председателя Ленинградского городского совета, а также становится экспертом Комитета по внешним связям мэрии.

В Москве Медведев становится главой предвыборного штаба В.В. Путина перед президентскими выборами, затем становится зам. руководителя и руководителем Администрации президента РФ. В 2003 г. становится членом состава Совбеза РФ. В 2005 г. занимает должность первого вице-премьера России. 2 марта 2008 г. Медведев в 42 года становится главой РФ.

Личная биография Дмитрия Медведева Владимир Родионов/РИА Новости

Личная жизнь в биографии Д.А. Медведева

Дмитрий с будущей женой был знаком, что называется, со школьной скамьи. С 1 класса обучались в одной школе, а будучи подростками начали встречаться. На удивление своих знакомых, после выпуска из школы они не стали узаконивать свои отношения, а занялись своим дальнейшим образованием. Светлана училась на бухгалтера, Дмитрий поступил на юриста.

Отношения пара узаконила в 1993 г., когда им было по 28 лет. Через пару лет в семье родился сын. Супруга Медведева, несмотря на мягкий характер, активно принимала участие в его делах, помогая в принятии решений и новых знакомствах.

Настоящая ли фамилия у Дмитрия Медведева

Интернет пестрит слухами о том, что ФИО третьего президента РФ ненастоящие. Повышенное внимание к происхождению Медведева возникло после VIII Всероссийской генеалогической выставки в Нижнем Новгороде. Выставка прославилась родословными таких значимых в России фигур, как Ленин, Сталин, Ельцин, Путин.

В 2009 г. организаторы должны были обнародовать родословную Дмитрия Анатольевича, который на тот момент занимал пост президента РФ, однако представлять на широкую публику результаты своей работы организаторы отказались без объяснения причины.

Журналисты, а также отдельные оппоненты Медведева были чересчур обеспокоены этим вопросом, вследствие чего возникла версия: у президента еврейское происхождение, а настоящая фамилия, имя, отчество Дмитрия Анатольевича Медведева — Мендель Давид Ааронович.

Насколько достоверна эта информация определить не представляется возможным, так как архивные документы, которые имеют отношение к высокопоставленным лицам, засекречены и вряд ли будут известны широкой публике.

Социальная жизнь

В личной биографии Дмитрия Медведева есть и еще один интересный факт. Он является одним из тех немногих высокопоставленных российских политических фигур, которые активно используют интернет и социальные сети. В его аккаунте в Twitter, который Дмитрий Анатольевич завел 23 июня 2010 г. будучи президентом РФ, более 4 млн подписчиков.

Президент Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/РИА Новости

Он первый из российских госслужащих обзавелся своим личным микроблогом, который приобрел большую популярность в российской блогосфере. У Медведева есть англоязычный микроблог в Twitter. Дмитрий Анатольевич использует и другие социальные сети, имеет 1,3 млн подписчиков на Facebook, более 2 млн во «ВКонтакте», 2,4 млн в Instagram.

Роль Дмитрия Медведева в политике

Внешняя политика

Пятидневная война

В августе 2008 г. произошла так называемая «пятидневная война». Грузино-южноосетинский конфликт, где приняли участие миротворческие силы России, а также дополнительные военные подразделения в поддержку многочисленных россиян, находящихся на южноосетинской территории. Операция длилась с 8 по 12 августа, затем Медведев объявил операцию завершенной, назвав действия Грузии геноцидом.

В разрешении конфликта принимал участие также президент Франции. 26 августа Южная Осетия, а также Абхазия односторонне признаны Россией независимыми странами. Через семь дней Грузия разрывает дипломатические отношения с Россией.

На фоне случившегося военного конфликта Дмитрий Медведев 31 августа озвучил позиции России во внешней политике:

Медведев в должности президента Владимир Родионов/РИА Новости

Признание Россией первенства основных пунктов международного права, определяющих отношения между населениями цивилизованных стран. Россия не принимает однополярный мир (о доминировании США), необходимо создание многополярности. Необходимость избегать изоляции, конфронтации с другими государствами. Защита жизни, достоинства россиян в безусловном приоритете, вне зависимости от их местонахождения. РФ будет защищать свои интересы в регионах с «дружественными» России народами.

Соглашение с Китаем в сфере энергетики. Летом 2009 г. была заключена самая крупная сделка в истории взаимоотношений двух держав на бюджет около $100 млрд.

Сокращение стратегических наступательных вооружений — договор между РФ и США в 2010 г. По мнению Медведева, договор приведёт к упрочнению безопасности РФ, США а также всего мира, будет способствовать экономии колоссальных средств без задержки модернизации вооружения. Президент Дмитрий Медведев был крайне обеспокоен созданием системы противоракетной обороны в Европе.

«Северный поток». Строительство его морской части в 2010 г., цель — увеличить поставки газа из РФ в Европу, снизить зависимость покупателей газа от транзитных государств.

Арабская весна 2011-2012 гг.

Волны протестов, цветных революций, инициированных либо поддержанных Америкой и ее союзниками. Главной целью было продолжение проекта, начавшегося еще при администрации Буша-младшего в 2001 г., а именно укрепление присутствия важного в плане энергетической безопасности на Большом Ближнем Востоке присутствия США и их партнеров.

Протесты привели к государственным переворотам во многих арабских странах. У России тогда было мало возможностей влиять на протесты, а ключевые государства предпочли следовать не нормам международного права, а отстаивать свои геополитические интересы.

Должности Дмитрия Медведева Дмитрий Астахов/РИА Новости

Во всех случаях Россия была против участия иностранных государств в конфликте, против использования насилия во внутриполитической борьбе, с осторожностью относилась к практике уголовного преследования свергнутых лидеров. Власти России признавали справедливость требований протестующих, приветствовали формирование новых органов власти, либерализацию общественно-политической жизни, хотя были озабочены возможностью активизации радикальных исламистских кругов.

Россия была настойчиво против принятия резолюции Советом безопасности ООН по Сирии, продолжая выполнять условия по военным заказам, заняв ключевые позиции в отношении этой страны. Действия РФ входили в рамки международного права, учитывая необходимость противостояния международному терроризму.

Внутренняя политика

Во внутренней политике в момент начала президентства Дмитрия Медведева были не самые легкие времена, требовались непростые решения. В 2008 г. наступил мировой финансовый кризис, затронувший практически все государства с развитыми международными отношениями и торговлей. Больше всего экономический кризис ударил по Западной и Восточной Европе, большей части Азии, по Австралии, Северной и Южной Америке.

Спустя два месяца после вступления Медведева на пост президента российский фондовый рынок претерпел обвал котировок. Первыми решительными антикризисными мерами стали изменения бюджетной, а также кредитной политики. Но к концу года обороты промышленного производства упали более чем на 10%.

Вторую половину 2008 года и последующий год ведущим государственным экономистам, финансистам и другим экспертам пришлось усиленно работать. К окончанию 2009 г. работа над антикризисной программой принесла определенные результаты.

В марте 2010 г. Всемирным банком был опубликован отчет по всемирному кризису, согласно которому Россия понесла меньше потерь в сфере экономики, чем это предполагалось, а на фондовом рынке большинство потерь было отыграно.

Медведев Михаил Климентьев/РИА Новости

Рост внешнего долга России составил около 14%, но это оказался самый стабильный результат по сравнению с результатами других стран. Рост внешнего долга Европы составил до 90% от общеевропейского ВВП, в США долг превысил 100%, в Японии — более 200%.

Несмотря на мировой экономический кризис, Дмитрий Анатольевич продолжал активно вести внутреннюю политику. Удалось добиться упрочнения финансовой системы страны за счёт увеличения кредитования российских банков. Не было паники среди населения. Малое предпринимательство осталось на плаву благодаря ряду реформ — отменили некоторые ограничения, упростили налогообложение и порядок оформления и прочее.

Многие реформы коснулись социальной сферы. Увеличили размер материнского капитала на второго и третьего ребенка, тем самым удержали демографические показатели. Удивительно, что на фоне кризиса увеличились пенсии, социальные выплаты, заработные платы работникам бюджетной сферы. Благодаря социальным реформам россияне получали новое жилье, улучшали имеющиеся жилищные условия.

Был ряд других достижений Дмитрия Медведева, вписанных впоследствии в его президентскую биографию:

С 2009 г. началась модернизация техносферы в разных областях.

Изменение порядка избрания кандидатов на президентский пост (шесть лет вместо четырёх), в Совет Федерации, в Госдуму, упростили регистрацию политических партий.

Подписание национального плана по борьбе с коррупцией. В соответствии с антикоррупционной реформой все высшие чиновники, а также сотрудники правоохранительных органов стали обязаны отчитываться о своих доходах, о доходах своих ближайших родственников.

Принятие правоохранительной реформы в 2010 г. Изменение методов оценки сотрудников правоохранительных органов, увеличение им зарплат. Создание независимого следственного органа — Следственного Комитета РФ.

Власти провели мягкую «чистку» региональных руководителей (в частности губернаторов, которые были замешаны в коррупции).

Практически окончательно разрешен чеченский конфликт. Окончание контртеррористической операции в Чечне в 2009 г.

Во внутренней политике Дмитрия Медведева, как и в целом в биографии третьего президента, было не всё безукоризненно. По итогам своей деятельности в должности президента Медведев в 2012 г. сам озвучил недостатки своего правления. Самые заметные из них:

Рост Дмитрия Медведева Екатерина Штукина/РИА Новости

Уровень безработицы за 2011 год вырос до 4% и более, предпринятые президентом меры борьбы с ней не дали положительного результата.

Длительный выход из кризисной ситуации по причине недостаточного финансирования внутреннего экономического сектора РФ.

Возникновение дефицита на ряд медикаментов привело к их резкому подорожанию. Недостаточно внимания было уделено фармацевтической отрасли.

Реформа образования, создание ЕГЭ, но недостаточная проработка этой реформы. Увеличение взяточничества, так как сфера образования не вошла в реформу по борьбе с коррупцией.

Принято решение изменить поясное время в ряде регионов, отменить сезонный перевод часов. Сокращено число часовых поясов в РФ. Данные решения оказались спорными.

После ухода с поста президента в 2012 г. Медведев возглавил Правительство РФ и стал продолжать работу над улучшением всех сфер. Это была своеобразная работа над ошибками.

Реформы Дмитрия Медведева в должности председателя правительства РФ

8 мая 2012 г. Госдума большинством голосов поддержала предложенную В.В. Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ. Окончательное формирование правительства РФ с утверждением его структуры произошло 21 мая 2012 г.

Самой громкой реформой Дмитрия Медведева в должности главы правительства РФ стала пенсионная реформа. Законопроект о реформе был представлен в Думе 14 июня 2018 г. Несмотря на возникновение негодования и массовых протестов среди населения законопроект был принят, подписан В.В. Путиным и начал действовать с 1 января 2019 г.

Личные рейтинги в биографии Медведева после этой реформы резко упали и так и не восстановились — по данным опросов, к окончанию работы в этой должности премьеру не доверяло более 60% россиян.

За время председательства Медведева был также повышен НДС до 20%. Реформа вступила в силу также с 1 января 2019 г.

Настоящая фамилия Дмитрия Медведева Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

15 января 2020 г., практически сразу после послания президента РФ Федеральному Собранию и объявления о фундаментальных изменениях в Конституции РФ, Медведев объявляет об уходе всего состава правительства в отставку. Президент поручает продолжить исполнение обязанностей до создания нового состава.

Дмитрию Медведеву президент предложил новую, специально создаваемую под него должность — заместитель председателя Совета безопасности России, на которую он назначается уже 16 января 2020 г. Пост нового главы правительства занимает руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Чем занимается Дмитрий Медведев после отставки

Заместитель главы Совбеза — ответственная должность, направленная на совершенствование обороноспособности страны. Это совещательный орган, действовавший еще во времена Советского союза. Главой органа является действующий президент, но ранее должности заместителя главы Совета безопасности не существовало.

Дмитрий Медведев имеет достаточно большой административный опыт, чтобы хорошо вписываться в новую должность, кроме того он умеет решительно действовать в сложных ситуациях. Заместителем главы Совбеза РФ Дмитрий Анатольевич, совместно с другими чиновниками, разрабатывает план развития России в сфере безопасности. По сути, ему подчиняется закрытая площадка, на которой создают стратегическую документацию, направленную на укрепление обороноспособности государства.

В зоне ответственности Медведева разработка плана действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, так как стабильность экономики сильно влияет на безопасность государства, Медведев может давать рекомендации Президенту по поводу мер для решения возникающих экономических проблем.

У Совбеза только совещательные права, поэтому члены Совета могут формировать по нескольку готовых решений на ситуацию, которые затем рассматривает президент РФ.

Кроме должности замглавы Совбеза Дмитрий Медведев остается в должности председателя доминирующей в Думе партии «Единая Россия». Это указывает на то, что Медведев не планирует покидать большую политику.

В статье рассказали ключевые моменты в биографии Дмитрия Медведева: его детство, юношество, о личной, социальной жизни, о карьере, удачных и противоречивых реформах, и даже о росте Дмитрия Медведева и его, якобы, не настоящей фамилии. Его запомнили также, как автора неоднозначных высказываний, которые в некоторой степени подорвали его репутацию. Однако никто не станет спорить с тем, что Медведев является важной политической фигурой в современной России, которая создала хороший политический альянс с Путиным.

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