Отношения Евы Браун и Адольфа Гитлера: жизнь и смерть

NEWS.ru расскажет, какой была женщина самого жестокого персонажа мировой истории. Какими были отношения Гитлера и Евы Браун и чем закончилась их любовная связь. Рассказываем биографию Евы Браун, той женщины, которая даже перед смертью мечтала выйти за тирана замуж. Детство, национальность Евы Браун

Ева Браун: биография возлюбленной Гитлера

Жизнь Евы Браун началась 6 февраля 1912 года, родилась она в Мюнхене. Отец — учитель, мать — портниха. Родители воспитывали своих трёх дочерей в строгости, без позволения вольностей, никто не смел перечить отцу. Девочкам было запрещено даже звонить без разрешения матери, не говоря уже о встречах с друзьями.

Будущее средней дочери Евы, по мнению родителей, — выйти замуж, нарожать детей, вести такую же традиционную жизнь. Однако у Евы был бунтарский дух, и она не хотела мириться с таким положением дел.

Что касается национальности Евы Браун, она вызывала много споров. У Евы была арийская нация. Но почему говорят, что Ева Браун была еврейкой по национальности? Лишь совсем недавно учёные заявили, что Ева Браун всё-таки имела еврейские корни. В одной из резиденций Гитлера была найдена расчёска Евы. Анализ ДНК обнаружил мутации, которые характерны для евреев.

Вернёмся к детству в биографии Евы Браун. Девушка училась в монастырской школе, затем в лицее в Мюнхене. Была увлечена спортом — занималась лёгкой атлетикой. После окончания лицея продолжила учёбу в католической школе английских фрейлин. Девушка увлекалась чтением книг, любила кинофильмы и слушала джаз.

Согласно биографии Евы Браун, уже в 17 лет она работала, устроившись секретарём в фотоателье к Генриху Гофману. Работа была монотонной и скучной, и Ева Браун сама начала делать фото, изучать фотодело, в чём впоследствии хорошо преуспела.

Знакомство с Гитлером

В этом же 17-летнем возрасте осенью 1929 года на работе девушка знакомится с 40-летним Адольфом. Тогда в городе набирала силу нацистская партия. Генрих Гофман являлся сторонником нацистской партии — на витрине его фотоателье выставлялись портреты Гитлера, который был лидером партии. Но девушка не интересовалась политическими делами, даже не узнала лидера партии, который пришёл в их ателье к Гофману.

Гостя пригласили на обед, во время которого Ева Браун и приглянулась любвеобильному мужчине. Девушке же он не сильно понравился поначалу, да и воспитанная в строгости Ева боялась рассердить отца. Но, польщённая вниманием взрослого мужчины, она быстро растаяла. Фюрер имел уникальную способность к убеждению, обладал хорошими ораторскими качествами, легко очаровывал, привлекал внимание окружающих, мог с лёгкостью навязать свою точку зрения.

Ева Браун Keystone Pictures USA/Global Look Press

Еве Браун было сложно устоять перед этими качествами в мужчине, кроме того, при каждой встрече он осыпал её комплиментами, что для воспитанной в строгости девушки было несомненно приятным. Он стал часто заходить в фотоателье, приглашал Еву в театры, дарил сувениры. Через непродолжительное время девушка уже хвасталась перед подругами, что в неё влюбился Гитлер и со временем они поженятся.

Девушка не имела опыта личных отношений и окунулась в них без оглядки, а вот в искренних намерениях Гитлера можно усомниться. Остаётся загадкой, были ли его чувства взаимными или его прельщало лишь желание девушки идти за ним хоть на край света. Так Ева Браун стала одной из близких женщин и, скорее всего, главной женщиной в биографии Гитлера, но сразу была втянута в любовный треугольник — у Гитлера были незаконченные отношения со своей племянницей Гели Раубаль.

Жизнь Евы Браун в период отношений с Гитлером

Политическая деятельность не позволяла Гитлеру и Еве Браун видеться часто. Адольф редко выезжал из Берлина, приезжал в Мюнхен лишь редкими наездами, что очень расстраивало Еву. Она ненавидела политическую жизнь любимого, из-за которой они не могли быть вместе постоянно.

Да и Гитлер, несмотря на свою напористость и решительность в политической деятельности, в отношениях с Евой не особо спешил развивать события. У пары довольно долго длился период ухаживания, они просто гуляли в парках, ходили в кино, подолгу разговаривали. В свет же Адольф выходил со своей племянницей Гели.

Отношения с Гели закончились лишь осенью 1931 года, когда она покончила с собой из-за ссоры с дядей-любовником. Гитлер впал в тяжёлую депрессию и утешался в отношениях с Евой.

Жизнь Евы Браун с Гитлером была в постоянном напряжении — он то окружал девушку заботой, был внимательным, то внезапно пропадал на несколько месяцев, заводил очередные романы с другими девушками. Ева Браун знала о его изменах, но всегда прощала, мечтая о том, что останется он только с ней. Об этом мечтала не только она. О похождениях Гитлера слагаются легенды. Были у него некие демонические чары, которые доводили женщин до безумия. Многие ради него были готовы даже попрощаться с жизнью.

Национальность Евы Браун imago stock&people/Global Look Press

Причина попыток самоубийства Евы Браун

Гитлер скрупулёзно создавал образ лидера, который живёт только интересами своей страны, скрывая от посторонних глаз свою личную жизнь. Он убеждал народ в том, чтo создать семью не может по причине нехватки времени. Любовная связь с Евой Браун была тайной, и большинство немцев не знали о существовании Евы. Об этих непростых, полных драматизма отношениях знало ограниченное количество людей из круга приближённых Адольфа.

Еве было сложно смириться с неоднозначностью своего статуса в отношениях с Гитлером: любовница, содержанка, но не жена. Ни малейшего намёка на женитьбу не было. Но порвать эту порочную связь девушка не хотела, а, наоборот, всё больше и больше привязывалась к этому жёсткому человеку. Ей приходилось ссориться с родителями, закрывать глаза на постоянные измены Гитлера, но она не могла его не любить.

Из-за несчастной любви между жизнью и смертью Ева Браун находилась дважды, пытаясь действительно умереть или же привлечь внимание любимого таким ужасающим способом. Доподлинно неизвестна причина первой попытки самоубийства Евы Браун. Возможно, это была измена Гитлера или отчаянное одиночество девушки, ведь вскоре должны были проходить выборы в рейхстаг и Адольф был полностью сосредоточен на работе.

Это произошло в 1932 году в снятой на партийные деньги квартире Гитлера, в которой жила Ева. Окровавленную девушку нашла её сестра, зашедшая в гости. По другой версии, Ева пыталась застрелиться из отцовского пистолета в доме родителей, которые на тот момент были в отъезде. Пуля застряла в шее. Врач без труда её вытащил, девушка осталась жива и даже специально позвонила шурину Генриха Гофмана, чтобы тот непременно донёс Гитлеру. Адольф Гитлер приехал в больницу на следующий же день.

После этого случая отношения Евы Браун и Гитлера переменились в лучшую сторону, но Адольф всё равно не посвящал возлюбленную в свои политические дела. Даже о том, что Гитлер назначен рейхсканцлером, Ева узнала от пришедшей к ней домой попрошайки.

Через три года Ева совершает вторую попытку самоубийства, намеренно приняв большую дозу снотворного. Её снова обнаружила вернувшаяся раньше положенного сестра. После обеих попыток покончить с жизнью Адольф приезжал с цветами, подарками, просьбами о прощении. Конечно, Ева всегда прощала его.

После второй попытки суицида Гитлер забрал девушку из Мюнхена и поселил в скрытой от посторонних людей резиденции в Баварских Альпах. Жизнь Евы Браун в резиденции оказалась жизнью в золотой клетке, но здесь пара была счастлива, каждый из них по-своему.

Ева Браун на протяжении всей своей недолгой жизни была в тени Адольфа Гитлера, была нежна и покорна, страдала от его неверности, но всё равно была счастлива рядом с этим мужчиной. В резиденции прошла большая часть отношений с Гитлером.

Здесь Ева Браун проводила время в компании прислуги, читала свои любимые женские романы, занималась фото, снимала видео. Бывший начальник Евы потом выкупал у неё фотоснимки из частной жизни Гитлера за большие деньги. Это увлечение позволило историкам получить редкие кадры, на которых фюрер изображён в неформальной обстановке. Теперь её положение Еву вполне устраивало, ведь любимый теперь чаще находился рядом.

Гитлера тоже всё устраивало — Еве не была интересна политика, у неё не было профессиональных амбиций, поэтому авторитет Адольфа был с Евой в безопасности.

Гитлер и Ева Браун dpa /Global Look Press

Как умерла Ева Браун

В 1944 году на фюрера было совершено покушение, и девушка заявила о своём намерении быть со своим мужчиной до конца. Он же планировал покинуть Берлин, для этого был подготовлен самолёт, была договорённость с людьми. Но девушка была упряма.

Впервые ослушавшись своего мужчину, 7 марта 1945 года Ева выехала из резиденции в фюрербункере к своему возлюбленному в Берлин, понимая что едет на верную смерть. Адольф настолько проникся этим преданным поступком, что предложил ей руку и сердце. Обстановка в бункере не располагала к романтике, но Ева была по-настоящему счастлива. В бункере она всюду следовала по пятам Адольфа.

29 апреля 1945 года пара поженилась. Церемония была странной. По прихоти Гитлера свадебное платье Евы было чёрным, из украшений была золотая цепочка с подвеской из топаза и часы с бриллиантами. Волосы украшала бриллиантовая заколка. Бракосочетание было при свечах, молодожёны пили вино, танцевали под музыку из патефона, их поздравляли немногочисленные гости.

На следующий день в послеобеденное время Гитлер узнаёт, что артиллерия Красной армии открыла огонь и захватила первый этаж Рейхстага, и кончает жизнь самоубийством, застрелившись. Смерть Евы Браун наступила в этот же день. Она, как и обещала, пошла за Гитлером до конца, выпив смертельную дозу яда в маленькой комнате бункера.

Тела влюблённых были вынесены через запасной выход фюрербункера, облиты бензином и сожжены.

Как умерла Ева Браун Keystone Pictures USA/Global Look Press

Заключение

Ева Браун имела банальную внешность и обычное имя. Таких, как она, в Германии в то время были тысячи, но любимой женщиной кровожадного диктатора суждено было быть именно ей. Ей было всего 33 года, когда она отдала свою жизнь, чтобы быть вместе с любимым, а в статусе официальной жены была всего 36 часов.

Она была скромная и милая, непритязательная и уступчивая, боготворила человека, который сеял смерть и разрушение. Вся жизнь Евы Браун была сосредоточена на отношениях с Адольфом. Она всегда беспокоилась о его здоровье, много лет мечтала о замужестве. За свою мечту девушка заплатила слишком высокую цену.

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