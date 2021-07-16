Власти немецкого города исключили Гитлера из числа почётных жителей

Совет депутатов немецкого города Бабенхаузен принял решение исключить немецкого диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера из списка почётных жителей, сообщает Bild.

Гитлер стал почётным гражданином города в апреле 1933 года после того, как его избрали рейхсканцлером Германии. В 1934 году он стал называть себя фюрером Третьего рейха. В 1939 году началась Вторая мировая война. Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года, когда советская армия штурмовала Берлин.

Решение об исключении диктатора из числа почётных жителей является частью борьбы города с тоталитарным прошлом и сигналом против правых, нетерпимости и расизма, заявил член городского совета Инго Рорассер.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Европу в 2018 году вспомнил о положительных делах Гитлера. Его восхитила экономическая политика фюрера, который поднял немецкую экономику в 30-е годы. Этот эпизод описан в книге журналиста Майкла Бендера.

В июне глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война гитлеровской Германии против СССР была кровавым варварством. Он подчеркнул, что сохранение памяти о ней является обязанностью немцев. Политик считает, что память о советских жертвах войны недостаточно глубоко укоренена в коллективной памяти немцев.