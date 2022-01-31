Биография Ельцина: политика и личная жизнь

Борис Николаевич Ельцин — фигура неоднозначная, но довольно значимая для нашей страны. Первый президент России обладал сильными лидерскими качествами, но на своём посту совершил много тактических ошибок. Расскажем краткую биографию Ельцина: о жизни, карьере советского и российского партийного, государственного и политического деятеля, который в течение восьми лет руководил огромным государством, пытаясь вывести его из кризиса.

Краткая биография Ельцина

Детство, семья

Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Младенчество будущего первого президента прошло в селе под названием Бутка (Свердловская область). Его семья жила просто, была исконно сельской. Лишь в личной биографии дедушек Ельцина упоминается, что они были зажиточными крестьянами, с крепкими хозяйствами, но были сосланы во время коллективизации, поэтому их дети остались без наследства.

Отец будущего президента трудился на стройке, а мама была швеёй. В конце 30-х годов, когда Борису было 3 года, Николай Игнатьевич Ельцин был арестован за антисоветскую агитацию и сослан на три года отбывать трудовое наказание. Мать с сыном остались без жилья, перебрались в Казань, где кров им предоставила супруга врача, который отбывал наказание вместе с Николаем. Борис, будучи маленьким, не знал о том, что отец отбывал наказание в лагере и увидел дело о его аресте уже на президентском посту.

После освобождения Николая в 1936 году в семье родился ещё один сын, а в следующем году семья переехала работать и жить в Пермскую область. Там строился Березниковский калийный комбинат.

Согласно личной биографии Ельцина, учёба в школе давалась ему легко, а вот поведение оставляло желать лучшего — парень был драчлив. В седьмом классе Бориса исключили из школы из-за конфликта в классным руководителем. Он резко выступил против рукоприкладства учительницы в отношении учеников. Продолжить учёбу Борис смог в средней школе в Березниках, после обращения в горком партии.

Первый Президент России RU.WIKIPEDIA.ORG

Институт и начало карьеры

Отслужить в армии Ельцину не удалось из-за травмы руки, которую он получил в детстве. После школы Борис продолжает получать образование на стройфаке в Уральском политехническом институте им. Кирова.

В годы студенчества он увлекался спорт: был в составе городской сборной по волейболу, и даже стал мастером спорта СССР. В 1952 году тренировал женскую волейбольную команду.

В краткой биографии Ельцина есть место и для личной жизни. В институте он познакомился с будущей супругой Наиной Гириной. После сдачи выпускных экзаменов молодые люди временно разъехались по местам распределения юных специалистов. Но спустя год встретились в Куйбышеве, уехали в Свердловск, где поженились.

Что стало с Ельциным после института? По распределению Борис попал в трест «Уралтяжтрубстрой», там осваивал сначала рабочие профессии, несмотря на то, что мог сразу стать мастером. С 1957 по 1963 годы Ельцин занимал должности прораба, главного инженера, был начальником строительного управления в тресте «Южгорстрой». Затем получил должность главного инженера в домостроительном комбинате (ДСК), имеющим лучшие рейтинги, а ещё спустя некоторое время стал там директором.

Борис Ельцин Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина

Ельцин: годы политической карьеры

В Свердловске

Благодаря своим достижениям и лидерским качествам Ельцин привлёк к себе внимание партийных органов. В 1961 году он стал членом КПСС, а спустя пару лет — признанным членом партии. Избранным делегатом он принимал участие в городских, районных и областных конференциях КПСС. Благодаря своей активности молодой партиец в 1968 году получил работу в Свердловском обкоме КПСС. Здесь его политкарьера начала развиваться ещё стремительнее.

Будучи начальником отдела строительства, Борис Николаевич внёс много положительных перемен: стремительно развивалась сельскохозяйственная сфера, активно велось строительство новых жилищных комплексов и промышленных сооружений, существенно улучшились поставки продовольствия.

В 1975 году Ельцин руководил промышленным развитием Свердловской области. Через год он получил должность руководителя Свердловского региона, и занимал эту должность в течение девяти лет.

Край, возглавляемый Ельциным, стал передовым по многим показателям — росли темпы и масштабы строительства, реконструировалась индустрия, создавалась новая инфраструктура. Чего стоит только строительство Балтымского культурно-спортивного комплекса, спроектированного Борисом Николаевичем. Это здание было уникальным во всём СССР.

Его же инициативой было строительство метро в Свердловске, были построены трасса Екатеринбург-Серов и новое 20-этажное здание обкома КПСС. Ельцина также волновали проблемы народа в сёлах, поэтому сельскохозяйственная сфера поддерживалась на стабильном уровне.

Ельцин ценил человеческий фактор в работе с людьми — сотрудниками, общественниками, горожанами. Но требовал дисциплины и проявлял жёсткость, был требовательным. Он всегда был внутренне собран, сосредоточен на главном. Уважение сограждан на Урале Ельцин заслужил своим особенным, «ельцинским» стилем, открытостью в общении и умением управлять большим количеством людей.

В Москве

В 1985 году Ельцин переехал в Москву и возглавил отдел строительства в ЦК КПСС. В 1987-м он имел смелость раскритиковать деятельность и власть Михаила Горбачёва, за что лишился некоторых полномочий, стал заместителем главы Госстроя.

Нарастающее недовольство властью на тот момент было и у общества. Это сыграло на руку молодому и бойкому партийцу. В 1989 году Ельцин стал народным депутатом, а затем председателем Верховного Совета РСФСР. В период развала Союза Борис Николаевич и его соратники приобрели авторитет, смогли предотвратить настоящую войну.

Биография Ельцина Anton Kavashkin/Global Look Press

Ельцин — первый президент России

В марте 1991 года состоялся референдум, в ходе которого решался вопрос о введении президентской должности, а также о сохранении статуса СССР. Будучи целеустремленным и бескомпромиссным активистом, Ельцин принял решение баллотироваться на президентский пост наравне с конкурентами — Николаем Рыжковым и Владимиром Жириновским.

Выборы состоялись 12 июня. Большинством голосов первым президентом России был избран Ельцин на пятилетний срок. Но по причине глубокого политического, экономического кризиса никто не знал, сколько будет длиться его президентство в реалиях.

10 июля 1991 года состоялась церемония принятия присяги. На президентском посту СССР оставался Горбачёв, и амбициозному Ельцину этот факт не давал покоя. По мнению многих политиков и историков, у Бориса Николаевича была конечная цель — развалить СССР. Возможно, это было политическим заказом, который ему удалось выполнить.

Перед инаугурацией первого президента произошёл ряд стремительно развивающихся событий. 19 августа 1991 года первого секретаря Горбачёва отстранили, а власть захватил так называемый ГКЧП (Госкомитет по чрезвычайному положению), пытаясь совершить государственный переворот. За ним бы последовала полномасштабная гражданская война, если бы не предпринятые действия Ельцина в период этого «августовского путча».

Что стало с Ельциным Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Президент России смог противостоять и разрушить политическую силу незаконно действующего органа. Затем последовало подписание Беловежского соглашения о ликвидации Союза, без которого началась бы внутренняя война за независимость государств, входивших в СССР.

В период президентства Ельцина было сделано многое для того, чтобы восстановить экономику и морально оздоровить общество. Была принята Конституция, налаживались отношения с государствами, вышедшими из Союза, велись диалоги с лидерами западных государств.

В краткой биографии Ельцина есть место и для откровенных провалов в политике, например, вооружённый конфликт в Чечне, который привёл к многолетней войне.

В попытке улучшить имидж страны на международной арене Ельцин разрешил разместить базы НАТО в странах-соседях СНГ. Многие историки эти действия раскритиковали.

В 1996 году Ельцин принял участие в новых выборах, но основной мотивацией было нежелание допускать к власти коммунистов. Агитационная программа прошла успешно — он побывал во многих городах, его часто видели на сцене вместе с эстрадными артистами, он принимал участие в живых дискуссиях с молодежью. В связи с этими многочисленными действиями резко возрос рейтинг, но подорвалось здоровье президента. Ельцина случился инфаркт.

Победив на вторых выборах, Ельцин начал стабилизировать экономику, занялся оздоровлением социальной жизни граждан. Правительством была создана программа устранения задолженностей по заработным выплатам гражданам, велась борьба с чиновниками, которые занимались взяточничеством и произволом. Модернизировался и малый/средний бизнес — были установлены единые правила для банкиров и предпринимателей, была запущена система льгот частным предпринимателям, которые открывали своё дело в стране, переживавшей кризис.

С правительственными нагрузками первый президент уже стал плохо справляться, здоровье было сильно подорвано. Борис Николаевич перенёс операцию на сердце.

Многие помнят и не только из личной биографии Ельцина, что в 1998 году мировой кризис остро коснулся нашей страны. Действующий лидер за годы президентства допустил много ошибок и экономических просчётов, которые в этот год всплыли на поверхность. Они привели к инфляции рубля, дефолту, коллапсу в банковской сфере.

У президента ещё сильнее подорвалось здоровье, страна переживала кризис, росло давление. Более половины граждан относились к действующему лидеру негативно. Пост президента Ельцин покинул в последний день 1999 года. Он сделал заявление об уходе в новогоднюю ночь, попросив прощения у народа.

Ельцин Социальные сети

Что стало с Ельциным после отставки

Преемник Ельцина Владимир Путин подписал указ, предоставлявший государственные гарантии экс-президенту. Это гарантированная заработная плата, медицинское обслуживание, охрана, неприкосновенность. 5 апреля 2000 года Ельцин получил из рук Михаила Зурабова, главы ПФР, пенсионное удостоверение.

Несколько раз в месяц бывший и будущий президенты проводили личные встречи, также была спецсвязь, позволявшая Ельцину связаться с Владимиром Владимировичем и другими членами правительства. Но, по словам самого Бориса Николаевича, никакого влияния на деятельность Путина своими советами он не оказывал.

Находясь в отставке, Борис Николаевич проявлял интерес к событиям в стране. К нему в гости на дачу по приглашению приезжали министры правительства, рассказывая о текущих делах. Но вскоре Владимир Владимирович пресёк «беспокойство» Бориса Николаевича членами правительства, сославшись на заботу о его здоровье.

Открытой критики в отношении действий нового президента Ельцин не высказывал, но приближённым выражал недовольство по поводу некоторых вопросов в проводившейся политике. В частности, по поводу изменения гимна, отмены прямых губернаторских выборов, закрытия некоторых телеканалов и других громких политических событий начала правления Путина.

В отставке Ельцин продолжал заниматься общественно-политической деятельностью. В 2000 году был создан благотворительный Фонд Ельцина. Его цель — создание необходимых условий для реализации творческого потенциала молодёжи, которая будет отстаивать интересы России в XXI веке. В 2001 году экс-президент получил орден I степени «За заслуги перед Отечеством».

В отставке у Ельцина появилось много свободного времени, он редко появлялся на публике, больше времени посвящал семье, часто посещал театры, чемпионаты по теннису, волейболу, а также путешествовал — на озеро Иссык-Куль к другу Аскару Акаеву (первому президенту Киргизии), затем в Азербайджан, Иорданию и Сардинию. Там экс-президент получил травму — перелом бедренной кости.

Главой же его проблемой было сердце. После выборной кампании 1996 года, в ходе которой здоровье Ельцина сильно подорвалось, экс-президенту приходилось тщательно следить за своим состоянием. Он полностью отказался от употребления алкогольных напитков, проходил медицинские обследования в Германии.

Известие о смерти Ельцина поступило 23 апреля 2007 года. Причиной кончины на 77 году жизни стала остановка сердца вследствие прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Борьбу за жизнь Бориса Николаевича врачи вели с 9:00 утра, когда он потерял сознание, и до наступления смерти в 15:45.

Первый президент Global Look Press

Заключение

Эпоха Ельцина — важнейший период в истории нашей страны, который по-разному оценивается многими историками. В личной биографии Бориса Николаевича нет однозначной характеристики его качеств. СМИ и политологи описывают его как харизматическую, властолюбивую и непредсказуемую личность, обладавшую определённым упорством. Противниками же он описывается как человек жестокий, злопамятный, с низким культурным уровнем.

Из личной биографии Ельцина известно точно, что фиксированные идеологические позиции ему были чужды, он их не придерживался, а действовал всегда интуитивно. Имел пытливый ум, со свежими мыслями и идеями. Был требовательным к подчинённым.

Политологи подчёркивают, что при первом президенте в государстве развивалась конкуренция в сферах политики и экономики, формировалось гражданское общество, независимая пресса. Также они признают, что перейти к демократии нельзя было безболезненно, этим можно в некоторой степени оправдать ряд допущенных ошибок.

Характер периода президентства Ельцина, а также результаты его правления продолжают оценивать и сейчас. Согласно данным одного из социологических опросов, 40% россиян положительно оценили его роль в нашей стране, 41% высказались отрицательно. Сразу после отставки положительно его оценивали только 18% респондентов, а отрицательно — 67%.

Путин высказал мнение в 2006 году, что можно по-разному оценивать деятельность Ельцина, но именно он дал гражданам России свободу, что является большой исторической заслугой первого президента.

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