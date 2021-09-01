Познер сравнил Сталина с Гитлером и заявил о ненависти к нему

Известный телеведущий Владимир Познер признался, что ненавидит Иосифа Сталина. В своём официальном блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен» он сравнил советского лидера с Адольфом Гитлером.

Познер отметил, что он понимает мотивы их действий и даже может перечислить «так называемые положительные вещи», которые они сделали для своих стран. Однако он выразил политикам своё презрение.

Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать, — заявил Познер.

По его словам, совершенно очевидно, что когда положишь на весы итоги их деятельности, то «деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред миру.

Ранее Познер заявил, что Гитлер обыграл Сталина, заключив 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова — Риббентропа — по фамилиям глав МИД двух стран: Вячеслава Молотова и Иохима фон Риббентропа). Таким образом журналист ответил на вопрос зрителя о причинах ввода Красной армии в Польшу.