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В преддверии Дня защитника Отечества прошёл дебютный показ фильма «Папы»
Кино

В преддверии Дня защитника Отечества прошёл дебютный показ фильма «Папы»

21:55, 17 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Менее чем за неделю до Дня защитника Отечества в Москве состоялся премьерный показ фильма «Папы», в создании которого приняли участие сразу 5 режиссёров. Картина, разделённая на новеллы, рассказывает истории, объединённые единой темой — отношения отцов и детей и важность самой крепкой — родительской — любви.

Актёрский состав вызывает интерес у зрителя: главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Марк Богатырёв, также приняли участие Вадим Демчог, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева и Юлия Рутберг.

Общероссийская премьера состоится 23 февраля.

Актриса Анна Старшенбаум

Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский актёр театра и кино Юрий Стоянов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Богдан Дарминов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Гриценко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Калмыкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский актёр театра и кино Вадим Демчог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игорь Жижикин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кинорежиссёр Анна Матисон

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Карина Андоленко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Кочуров со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Наталия Власова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская супермодель Ирина Шейк

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр театра и кино Марк Богатырев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Сабина Ахмедова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Холмогоров (в центре)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Безруков с супругой Анной Матисон

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Дюжев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости и актеры на премьере фильма «Папы»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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