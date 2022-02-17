В преддверии Дня защитника Отечества прошёл дебютный показ фильма «Папы»

Менее чем за неделю до Дня защитника Отечества в Москве состоялся премьерный показ фильма «Папы», в создании которого приняли участие сразу 5 режиссёров. Картина, разделённая на новеллы, рассказывает истории, объединённые единой темой — отношения отцов и детей и важность самой крепкой — родительской — любви.
Актёрский состав вызывает интерес у зрителя: главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Марк Богатырёв, также приняли участие Вадим Демчог, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева и Юлия Рутберг.
Общероссийская премьера состоится 23 февраля.
Актриса Анна Старшенбаум
Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский актёр театра и кино Юрий Стоянов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Богдан Дарминов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Роман Гриценко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Калмыкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский актёр театра и кино Вадим Демчог
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игорь Жижикин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский кинорежиссёр Анна Матисон
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Карина Андоленко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Кочуров со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская певица Наталия Власова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская супермодель Ирина Шейк
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино Марк Богатырев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Сабина Ахмедова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Холмогоров (в центре)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков с супругой Анной Матисон
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Дюжев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости и актеры на премьере фильма «Папы»
Сергей Булкин/NEWS.ru