Психологи назвали беспроигрышные подарки на День защитника Отечества

Психолог Анна Варская не согласна со стереотипом о том, что носки — бесполезный подарок на 23 Февраля. По её мнению, их всегда не хватает, а значит — они всегда нужны. Её коллега Иван Карнаух посоветовал дарить защитникам Отечества деньги, по его словам, в последнее время всё больше людей возвращают свои подарки обратно в магазин, пишет «ФедералПресс».

Тенденция такова: вручите нам деньги, а все подарки — лишние. Это не только у нас, но и в развитых странах. Многие подарки не распаковывают вообще, а уносят в магазин и сдают. Такое явление у нас имеет место, — подтвердил Карнаух.

Психологи считают, что подарки мужчинам на 23 Февраля обязательно нужно дарить. При этом они не обязательно должны дорого стоить. Специалисты сошлись во мнении, что девушка может подарить мужчине романтический ужин, поход в кино, спортивную экипировку, инструменты или элементы одежды.

Ранее NEWS.ru выяснил, как подобрать универсальный подарок родственнику, другу или коллеге. Так, отталкиваться надо от того, что человек любит, а также необходимо принять во внимание тематику события, финансовое состояние мужчины, оригинальность упаковки или презентации и недвусмысленность презента.