В России отмечают 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы

В Москве на ВДНХ проходит выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Создатели обещают посетителям уникальный образовательный проект, который будет интересен для посещения любой семье. Экспозиция представляет собой интерактивную среду для изучения истории, там возможно проведение открытых уроков и лекций для взрослых и детей.

Открытие выставки приурочено к столетию знакового события — обнаружения гробницы Тутанхамона британским археологом Говардом Картером. Предметы, которые современный человек воспринимает как сокровища, не случайно оказались в гробнице. За ними стоят...