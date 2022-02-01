В России отмечают 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы

2 февраля 1943 года советскими войсками была одержана победа в Сталинградской битве, вошедшей в историю как один из самых ожесточенных и переломных моментов Великой Отечественной войны. Именно здесь в 1942–1943 годах решалась дальнейшая судьба многих стран мира. Победа Красной армии в Сталинградской битве способствовала перехвату советскими войсками стратегической инициативы. NEWS.ru вспоминает, какой была обстановка в будущем городе-герое во время Второй мировой войны.
Тожественное прохождение со знаменем одного из подразделений Красной Армии. Сталинград, февраль 1943 г.
Владимир Куликов/Краеведение Волгограда
Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).
stalingrad.battle/vk.com
Части 16-й танковой дивизии вермахта форсируют Дон. На понтоне – штабной бронетранспортер Sd.Kfz.251/3. Август 1942 года.
stalingrad.battle/vk.com
Красноармейцы у танков Т-34 после завершения боев в Сталинграде.1943-й.
stalingrad.battle/vk.com
В блиндаже командира дивизии Николая Филипповича Батюка, 1942 год. Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).
Георгий Зельма/РИА Новости
Ремонт разрушенного железнодорожного моста через р. Дон на перегоне Рычковский - Ложки. 1942 год.
Социальные сети
Пилот Михаил Баранов. Сталинград. 1942 год.
Russian Look/Global Look Press
Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).
stalingrad.battle/vk.com
Переправа частей фронта через реку.
stalingrad.battle/vk.com
Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).
stalingrad.battle/vk.com
Военный совет 64-й армии Донского фронта. Военнопленные Паулюс, Шмидт и Адам. Посёлок Бекетовка, Кировский район г. Сталинграда. 31 января 1943 года.
stalingrad.battle/vk.com