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В России отмечают 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы
История

В России отмечают 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы

04:00, 02 февраля 2022
Фото: stalingrad.battle/vk.com
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2 февраля 1943 года советскими войсками была одержана победа в Сталинградской битве, вошедшей в историю как один из самых ожесточенных и переломных моментов Великой Отечественной войны. Именно здесь в 1942–1943 годах решалась дальнейшая судьба многих стран мира. Победа Красной армии в Сталинградской битве способствовала перехвату советскими войсками стратегической инициативы. NEWS.ru вспоминает, какой была обстановка в будущем городе-герое во время Второй мировой войны.

Тожественное прохождение со знаменем одного из подразделений Красной Армии. Сталинград, февраль 1943 г.

Владимир Куликов/Краеведение Волгограда

Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).

stalingrad.battle/vk.com

Части 16-й танковой дивизии вермахта форсируют Дон. На понтоне – штабной бронетранспортер Sd.Kfz.251/3. Август 1942 года.

stalingrad.battle/vk.com

Красноармейцы у танков Т-34 после завершения боев в Сталинграде.1943-й.

stalingrad.battle/vk.com

В блиндаже командира дивизии Николая Филипповича Батюка, 1942 год. Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).

Георгий Зельма/РИА Новости

Ремонт разрушенного железнодорожного моста через р. Дон на перегоне Рычковский - Ложки. 1942 год.

Социальные сети

Пилот Михаил Баранов. Сталинград. 1942 год.

Russian Look/Global Look Press

Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).

stalingrad.battle/vk.com

Переправа частей фронта через реку.

stalingrad.battle/vk.com

Сталинградская битва (17 июля 1942-го – 2 февраля 1943-го).

stalingrad.battle/vk.com

Военный совет 64-й армии Донского фронта. Военнопленные Паулюс, Шмидт и Адам. Посёлок Бекетовка, Кировский район г. Сталинграда. 31 января 1943 года.

stalingrad.battle/vk.com

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