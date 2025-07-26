Ошибки с цветом портят ваш образ — вот как подбирать одежду правильно

Ошибки с цветом портят ваш образ — вот как подбирать одежду правильно

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно быть экспертом. Главное — знать пару простых правил, которые помогут подобрать удачные сочетания цветов.

Беспроигрышный вариант — монохром. Это когда вся одежда в одной гамме, но разных оттенков. Хочется контраста — сочетайте теплые и холодные цвета: например, бежевый с синим или коричневый с бирюзовым. Универсальный трюк — один яркий акцент на фоне нейтральной базы. И не стоит бояться классических комбинаций: черный с белым, синий с серым, хаки с молочным — всегда работают.

Даже пара базовых правил помогает выглядеть уверенно и стильно каждый день.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.