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26 июля 2025 в 18:21

Ошибки с цветом портят ваш образ — вот как подбирать одежду правильно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно быть экспертом. Главное — знать пару простых правил, которые помогут подобрать удачные сочетания цветов.

Беспроигрышный вариант — монохром. Это когда вся одежда в одной гамме, но разных оттенков. Хочется контраста — сочетайте теплые и холодные цвета: например, бежевый с синим или коричневый с бирюзовым. Универсальный трюк — один яркий акцент на фоне нейтральной базы. И не стоит бояться классических комбинаций: черный с белым, синий с серым, хаки с молочным — всегда работают.

Даже пара базовых правил помогает выглядеть уверенно и стильно каждый день.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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