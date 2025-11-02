Осень против простуд: 5 суперпродуктов для крепкого иммунитета

С наступлением холодов организм особенно нуждается в поддержке. Грамотно подобранные продукты помогут укрепить здоровье и сохранить бодрость до самой весны.

Медики советуют делать ставку на сезонные продукты, богатые витаминами и минералами. В топ‑5 осенних суперпродуктов входят: грецкие орехи (достаточно горсти в день для поддержки сердца и утоления голода), тыква (источник витаминов С, В, Е, РР, Т, К; лучше тушить, чтобы сохранить пользу), мед (две столовые ложки в день укрепляют иммунитет — но не растворяйте в кипятке!), яблоки (очищают организм и снабжают витаминами) и виноград (поддерживает сердце, нормализует холестерин и придает энергию).

