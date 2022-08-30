Оружейник рассказал о разработке российских дронов-снайперов Оружейник Лобаев рассказал о разработке российских дронов-снайперов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дроны-снайперы и дроны-наводчики в будущем могут поступить на вооружение российской армии, рассказал ИА SM-News конструктор и оружейник Владислав Лобаев. По словам эксперта, работы по разработке уже идут, однако в период активного применения ракетно-артиллерийского вооружения на поле боя снайперы все равно останутся важными фигурами на фронтах.

Появятся винтовки, которые будут подвешиваться к беспилотникам. Грубо говоря, такое снайперское оружие, летающее и наказывающее противника. Работы в этом направлении уже ведутся очень серьезные, — рассказал специалист.

По словам Лобаева, в будущем дроны будут использоваться и для наведения артиллерии. Также эксперт рассказал о создании портативных устройств, которые способны выводить из строя вражеские дроны.

Дальнобойная снайперская винтовка не перестанет использоваться, оставив нишу дронам-стрелкам, считает специалист. Даже несмотря на высокую эффективность таких разработок, по его словам, все равно будут оставаться сухопутные задачи, которые должен будет решать именно снайпер.

В современных условиях снайперам невозможно работать в одиночку, считает Лобаев. Причина этого кроется в большом объеме задач, которые бойцу нужно выполнять. Множество баллистических вычислений, сбор метеоданных, оценка обстановки, принятие решения по целям, целеуказание и связь с подразделением — сейчас все это лежит на командире группы, рассказал специалист.

Российские военные применили на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель». Модульная винтовка DXL-5 «Опустошитель» обладает уникальной кучностью стрельбы. Высокая точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров) позволяет эффективно бороться со снайперскими подразделениями противника. Кроме того, новые партии этих винтовок делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).