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17 июля 2025 в 04:15

Эксперт по коммуникациям ответил, как сделать мессенджер MAX популярнее

Эксперт по коммуникациям Мешалкин: MAX нужна разумная рекламная кампания

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российскому мессенджеру MAX нужна разумная рекламная кампания для продвижения, заявил NEWS.ru эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин. По его словам, необходимо делать акцент на безопасности мессенджера и его доступности исключительно для граждан России.

Помогла бы разумная рекламно-информационная кампания, которая будет подчеркивать реальные преимущества мессенджера в виде безопасности и доступности только для граждан России. Но сейчас в него привлекают аудиторию как в какую-то развлекательную платформу, что видно и по выбору селебрити для продвижения, и по форматам посевов. При этом ключевое сообщение в виде «обеспечивает надежную связь везде и всюду» вообще никак с этим не коррелирует, — сказал Мешалкин.

Он добавил, что за последние годы приоритетным запросом аудитории стала безопасность. Акцентировать внимание на других аспектах — странная идея, отметил специалист.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что МАХ догонит Telegram по функционалу через несколько лет. По его словам, отечественная разработка пока не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей.

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