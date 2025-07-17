Эксперт по коммуникациям ответил, как сделать мессенджер MAX популярнее

Российскому мессенджеру MAX нужна разумная рекламная кампания для продвижения, заявил NEWS.ru эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин. По его словам, необходимо делать акцент на безопасности мессенджера и его доступности исключительно для граждан России.

Помогла бы разумная рекламно-информационная кампания, которая будет подчеркивать реальные преимущества мессенджера в виде безопасности и доступности только для граждан России. Но сейчас в него привлекают аудиторию как в какую-то развлекательную платформу, что видно и по выбору селебрити для продвижения, и по форматам посевов. При этом ключевое сообщение в виде «обеспечивает надежную связь везде и всюду» вообще никак с этим не коррелирует, — сказал Мешалкин.

Он добавил, что за последние годы приоритетным запросом аудитории стала безопасность. Акцентировать внимание на других аспектах — странная идея, отметил специалист.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что МАХ догонит Telegram по функционалу через несколько лет. По его словам, отечественная разработка пока не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей.