Ортопед объяснил, как распознать у ребенка плоскостопие Ортопед Лысиков назвал натоптыши на детской стопе признаком плоскостопия

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Врачи не ставят диагноз «плоскостопие» детям до двух лет, после этого возраста выявить отклонение можно по целому ряду признаков, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» травматолог-ортопед Владислав Лысиков. Так, по его словам, нужно обратить внимание на кожные покровы стоп. О плоскостопии могут свидетельствовать натоптыши или ссадины на внутренних участках.

Если имеются натоптыши или мацерации кожи (потертости, ссадины) во внутреннем отделе стопы, то данный признак может говорить о продольном плоскостопии. Широкая и распластанная стопа — это поперечное плоскостопие, — объяснил врач.

Он отметил, что если ребенок стаптывает внутреннюю поверхность подошвы, это означает, что пяточная кость «сваливается» внутрь, а это признак продольного плоскостопия. Также плоскостопием часто сопровождается вальгус на уровне коленного сустава, когда коленные суставы смыкаются, а стопы расходятся.

Кроме того, ортопед посоветовал обратить внимание на большой палец ноги: при наличии отклонения внутрь можно заподозрить продольное плоскостопие. При этом на коже по наружной поверхности пальца обычно наблюдается покраснение.

Одним из немаловажных признаков плоскостопия специалист назвал нарушение походки. Если ребенок до 7-8 лет при ходьбе ставит стопы чаще внутрь, то это говорит о слабости внутренних групп мышц голеней и, возможно, о плоскостопии. Подростки 14-16 лет при плоскостопии обычно разворачивают стопы вовне за счет деформации в костях стопы и коленных суставов.

Ранее травматолог-ортопед Лев Дунаев заявил, что регулярная носка домашних тапочек способна привести к бурситу, а ходьба босиком — к плоскостопию и плантарному фасцииту. Это происходит из-за того, что тонкая подошва тапочек не приспособлена для «глушения» ударной волны при ходьбе.