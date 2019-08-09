https://static.news.ru/photo/7086a478-bcda-11e9-8725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство участников согласованной акции за честные выборы, которая состоялась в Москве 10 августа, это люди, которые постоянно живут в Москве или Московской области. Такие данные приводят волонтёры, которые провели опрос участников митинга на проспекте Сахарова.

Опрос показал, что 80% пришедших в этот день де-факто являются москвичами или жителями Подмосковья, пишут « Ведомости ». Уроженцами столицы оказались 49% респондентов. По данным авторов исследования, и в целом доля родившихся в Москве составляет 52% от всего населения.

Почти две трети (64%) опрошенных узнали об акции из соцсетей, 51% видел сообщения о ней в интернет-изданиях, 14% — услышали о готовящемся митинге от знакомых.

Опрос проводился в 50 метрах от рамок у входа на территорию, выделенную для протеста. Волонтёры обращались к каждому седьмому участнику акции. Среди инициаторов исследования, как заявлено, — политологи, антропологи и фольклористы. Оно, по их словам было проведено после заявлений МВД о том, что большинство участников протестных акций – приезжие из других городов.

Согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму собрала, по данным МВД около 20 тысяч человек, организаторы утверждают, что участников было в три раза больше. После митинга полиция задержала, по разным данным от 136 до 256 человек, которые отправились на несогласованное шествие по улицам столицы.

Ранее News.ru писал, что организаторы митинга подали в столичную мэрию заявку на проведение новой акции. Она намечена на 17 августа.