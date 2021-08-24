Опрос: каждый пятый россиянин решил сменить работу, окончив курсы

Почти половина россиян в ближайший год планирует получить дополнительное образование за свой счёт, а каждый пятый после этого намерен сменить работу. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале сервиса SuperJob.

По данным опроса, 47% россиян намерены окончить курсы или тренинги. 36% из них рассчитывают улучшить свои профессиональные навыки, ещё 22% — расширить знания. Для 20% целью является личностный рост, 19% хотели бы сменить профессию или сферу деятельности. На рост зарплаты после курсов рассчитывают 6%, на повышение должности — 5%. При этом готовность учиться за свой счёт в целом выше у молодёжи до 24 лет (52%), среди людей старше 45 лет этот показатель составляет 42%.

Ещё 28% опрошенных заявили, что не намерены получать дополнительное образование за свой счёт, чаще всего из-за цены и нехватки средств на это (41%). Ещё 13% признались, что у них нет для этого желания, а 10% заявили о нехватке времени. 8% убеждены, что у них уже есть все необходимые знания, а 6% не видят в дополнительном обучении смысла. 2% опрошенных объяснили своё решение сложностями с выбором направления, ленью, плохим здоровьем или слишком «взрослым» возрастом.

Как сообщалось, в первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве. В каждом пятом случае отказ соискатели получали из-за отсутствия у них требуемых навыков и квалификации. Причиной каждого шестого отказа стало несоответствие корпоративной культуре личных качеств соискателя.