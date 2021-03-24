Описание типичного преступника составили в Генпрокуратуре

Генпрокуратура обрисовала образ типичного преступника нашего времени в России. Как правило, это мужчина 39–40 лет, который не имеет высшего образования и постоянного дохода.
Более 93% таких типов имеют российское гражданство. Образование у них школьное либо средне-специальное,
Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев также описал некоторое черты, свойственные типичному преступнику. Половина из них уже были ранее судимы, а 40% преступлений совершаются в нетрезвом виде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители пресс-службы МВД опубликовали доклад о состоянии преступности за январь–февраль 2021 года. Как выяснилось, регионом с самым интенсивным ростом преступлений в стране стал Санкт-Петербург.