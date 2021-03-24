Описание типичного преступника составили в Генпрокуратуре

https://static.news.ru/photo/8aedabc0-8d19-11eb-a100-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура обрисовала образ типичного преступника нашего времени в России. Как правило, это мужчина 39–40 лет, который не имеет высшего образования и постоянного дохода.

Более 93% таких типов имеют российское гражданство. Образование у них школьное либо средне-специальное, пишет РИА Новости. Эта статистика не меняется уже несколько лет, отмечают прокуроры. А самые законопослушные россияне на сегодня — это подростки 14–15 лет, госслужащие и люди с высшим образованием.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев также описал некоторое черты, свойственные типичному преступнику. Половина из них уже были ранее судимы, а 40% преступлений совершаются в нетрезвом виде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители пресс-службы МВД опубликовали доклад о состоянии преступности за январь–февраль 2021 года. Как выяснилось, регионом с самым интенсивным ростом преступлений в стране стал Санкт-Петербург.