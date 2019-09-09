https://static.news.ru/photo/e1a68192-d2c8-11e9-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Hall/moodboard/Global Look Press

Роскачество проверило самые популярные марки готовых сухих завтраков для школьников. Речь идёт о шоколадных шариках, которые дети любят есть с молоком. Впервые за всю историю исследований специалисты обнаружили опасный токсин, который плохо влияет на печень и почки.

Охратоксин, по данным экспертов, нашли в продукции торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’кей», Nesquik. Это вещество отличается высокой нефротоксичностью. Как заявили в Роскачестве, охратоксин мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья на наличие микотоксинов.

Что касается содержания тяжёлых металлов, консервантов и красителей, то их во всех представленных образцах не обнаружено. В продукции 15 торговых марок превышено допустимое содержание сахарозы. В готовых завтраках торговых марок «Хороший день» и «Маша и медведь» были выявлены несовпадения в энергетической ценности, массовой доли белка и жира, отмечает RNS . Наиболее качественными и безопасными эксперты признали шоколадные шарики торговых марок Globus и Schar.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов дал рекомендации по выбору качественной и свежей красной рыбы. Главными критериями качества чиновник назвал внешний вид и запах. Цвет рыбы должен быть однородным, а по всей её поверхности тонким слоем должна присутствовать прозрачная глазурь, блестящая на срезе. По словам Протасова, волокнистая консистенция может свидетельствовать о том, что рыбу пришлось замораживать повторно, писал News.ru.