Вы влюбитесь в эти кнедлики с вишней! Быстрый завтрак из творога и муки

Вы влюбитесь в эти кнедлики с вишней! Быстрый завтрак из творога и муки

Вы влюбитесь в эти кнедлики с вишней! Быстрый завтрак из творога и муки! Представьте воздушные творожные кнедлики, которые буквально тают во рту, но при этом прекрасно держат форму. Сверху - хрустящая золотистая глазурь из сливочного масла, мёда и сухарей. Это блюдо - идеальный баланс нежности и текстуры, которое станет украшением любого завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г

Манная крупа — 2 ст. л. с горкой

Сахар — 2 ст. л.

Вишня — 100 г

Мёд — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Приготовление

Смешайте творог с сахаром и манной крупой до однородной массы, оставьте на 15 минут. На присыпанной мукой поверхности сформируйте из массы колбаску, нарежьте на 8 равных частей. В каждый кусочек вложите вишню и сделайте шарики. Опустите кнедлики в кипящую воду и варите 30 секунд после всплытия. На сковороде растопите мёд со сливочным маслом, добавьте сухари и обжаривайте 2 минуты. Готовые кнедлики обваляйте в медово-сухарной смеси и подавайте тёплыми.

Если вишня слишком кислая, перед начинкой обваляйте её в сахаре. Подавайте с мороженым или со сметаной.

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