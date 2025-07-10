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10 июля 2025 в 13:00

Вы влюбитесь в эти кнедлики с вишней! Быстрый завтрак из творога и муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы влюбитесь в эти кнедлики с вишней! Быстрый завтрак из творога и муки! Представьте воздушные творожные кнедлики, которые буквально тают во рту, но при этом прекрасно держат форму. Сверху - хрустящая золотистая глазурь из сливочного масла, мёда и сухарей. Это блюдо - идеальный баланс нежности и текстуры, которое станет украшением любого завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 200 г
  • Манная крупа — 2 ст. л. с горкой
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Вишня — 100 г
  • Мёд — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Смешайте творог с сахаром и манной крупой до однородной массы, оставьте на 15 минут. На присыпанной мукой поверхности сформируйте из массы колбаску, нарежьте на 8 равных частей. В каждый кусочек вложите вишню и сделайте шарики. Опустите кнедлики в кипящую воду и варите 30 секунд после всплытия.
  2. На сковороде растопите мёд со сливочным маслом, добавьте сухари и обжаривайте 2 минуты. Готовые кнедлики обваляйте в медово-сухарной смеси и подавайте тёплыми.

Если вишня слишком кислая, перед начинкой обваляйте её в сахаре. Подавайте с мороженым или со сметаной.

Ранее мы готовили творожные пончики «Смешарики». Обалденно вкусные и простые!

творог
тесто
вареники
вишня
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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