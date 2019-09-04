https://static.news.ru/photo/56225ea6-cf0e-11e9-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Роскачества Максим Протасов дал рекомендации по выбору качественной и свежей красной рыбы и икры.

Советами по выбору морепродуктов Протасов поделился с РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Главными критериями качества чиновник назвал внешний вид и запах. Цвет рыбы должен быть однородным, а по всей её поверхности тонким слоем должна присутствовать прозрачная глазурь, блестящая на срезе. По словам Протасова, волокнистая консистенция может свидетельствовать о том, что рыбу пришлось замораживать повторно.

Икру чиновник призвал покупать только в банках с надписью «ГОСТ» — в таком случае производитель обязан указать, из какой рыбы получен продукт. Икра первого сорта должна быть с малым содержанием соли, иметь густую консистенцию, но при этом быть рассыпчатой. Протасов посоветовал обращать внимание на дату производства. Продукт, произведённый в месяцы, когда рыба идёт на нерест (с мая по октябрь-декабрь), должен быть качественным.

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