Глава Роскачества Максим Протасов дал рекомендации по выбору качественной и свежей красной рыбы и икры.
Советами по выбору морепродуктов Протасов поделился с
Икру чиновник призвал покупать только в банках с надписью «ГОСТ» — в таком случае производитель обязан указать, из какой рыбы получен продукт. Икра первого сорта должна быть с малым содержанием соли, иметь густую консистенцию, но при этом быть рассыпчатой. Протасов посоветовал обращать внимание на дату производства. Продукт, произведённый в месяцы, когда рыба идёт на нерест (с мая по октябрь-декабрь), должен быть качественным.
Ранее News.ru писал о рекомендациях врачей по питанию, которое поможет избежать болезней. В список продуктов, которые посоветовали медики, вошли рыба, орехи и оливковое масло.