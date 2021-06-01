Дети втягиваются в политику, так как хотят быть услышанными

Комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей выпустила меморандум о защите детей в Интернете и социальных сетях. В документе особое внимание уделяется вопросам анонимности подростков в Интернете, созданию карты инфраструктуры детства, а также совершенствованию уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах. Последнее касается темы буллинга и использования соцсетей. Заместитель председателя комиссии Юлия Зимова в интервью NEWS.ru объяснила, как инициатива поможет справиться с травлей и вовлечением детей в политику.

Юлия Зимова facebook.com/yulia.zimova

— Как появились идеи, высказанные в меморандуме?

— Когда мы общались с детьми на профильных конференциях в рамках Десятилетия детства, они неоднократно говорили нам, что им нужны тренинги по безопасности. Такие, как делают «Лиза Алерт» (добровольческий спасательный отряд. — NEWS.ru), «Стоп Угроза» (школа безопасности. — NEWS.ru) и другие некоммерческие организации. Туда входят тренинги по безопасности в Сети и на улице, а также тренинги по безопасности в школе и по остановке травли (буллинга. — NEWS.ru). На наш взгляд, это то, что обязательно должно быть на всех уроках по основам безопасности жизнедеятельности в виде тренингов. Подчеркну, что это не мы придумали, такие были предложения детей. Нам кажется, это серьёзный повод, чтобы пересмотреть в этом месте образовательную программу и добавить подобные тренинги в учебные часы.

— Что примерно вы предлагаете рассказывать детям на этих тренингах?

— Что делать, если вы столкнулись с травлей. Однако, когда речь о ней, о буллинге, то у нас есть чёткое понимание, что должна быть занятость детей в школе, в том числе в неурочное время. У нас сейчас очень много детей, скажем так, предоставлено самим себе, потому что из школы, к сожалению, давно уже ушло воспитание. Это большая проблема. Хорошо известно, что не хватает психологов, но помимо этого есть и проблема с занятостью. Когда мы с детьми проектировали школу будущего, они говорили, что в ней должны быть уроки финансовой грамотности, театры, то есть обязательно должна быть какая-то совместная деятельность, кроме учёбы. Из-за их отсутствия какие-то вещи вроде травли и происходят.

Второй момент — нужно учить детей использовать социальные сети как инструмент. Например, это инструмент продвижения своих социальных проектов. Дети должны понимать, что это такой же инструмент, как, например, телевидение, такая же площадка для получения информации.

— О чём будут тренинги вроде «Лиза Алерт»? О том, как не потеряться?

— Нет, у «Лиза Алерт» есть тренинги по безопасности на улице, у «Стоп Угрозы» есть о травле. У них много разных тренингов, в том числе онлайн.

vk.com/lizaalert_real

— Вы также предлагаете дать возможность детям голосовать по ряду касающихся их вопросов, вроде школьного питания и благоустройства двора.

— Да. Участие детей в принятии решений может иметь несколько форматов. Есть в некоторых школах управляющие ученические советы, но тем не менее далеко не всегда дети могут публично высказывать своё мнение. Даже на сайтах вроде «Активного Гражданина» в основном голосуют взрослые, а хотелось бы, чтобы у нас было отдельное детское голосование по вопросам муниципального уровня, вроде того, как украсить сквер, ну или школьного уровня, вроде питания в столовой.

— Вы думаете, это приведёт к тому, что они будут меньше увлекаться политическими акциями?

— Конечно. Так будет там, где дети будут высказывать своё мнение по каким-то вопросам. Почему вообще дети вовлекаются в различные политические истории? Потому что они хотят быть услышанными. То, о чём мы говорим, — это как раз о том, чтобы дети видели результаты своих решений и предложений.

— Если говорить о карте инфраструктуры детства — не возникнут ли с ней проблемы из-за недостаточной цифровизации некоторых учебных заведений и муниципалитетов?

— Это не критично. Главное, чтобы в карте инфраструктуры детства было всё: детские площадки, школы. Так же, как у нас есть карты возможностей особенного ребёнка. Туда мы выложили адреса всех школ и секций, где могут заниматься особые детки. Так же можно сделать для всех детей по всей России. Указать афишу мероприятий, платные и бесплатные секции и так далее. Дети и родители должны знать, что происходит вокруг них.

— Сроки официальной реакции на вашу инициативу понятны?

— Мы отправили меморандум коллегам. Сейчас мы хотим, чтобы как можно больше коллег под ним подписались, высказали свои мнения и предложения. Мы ждём, когда выскажутся власти и общество, потому что это инициатива и к нему направлена. Общество должно сказать, что мы хотим, чтобы нашим детям было безопасно.

— Вы не ждёте, что часть общества как раз выскажется в том духе, что вы под видом защиты детей от политики, наоборот, больше их втягиваете в неё?

— Нет, почему? Мы предлагаем, чтобы ребёнок сам себе выбирал меню — какая тут политика? Мы предлагаем, чтобы ребёнок был услышан, но для этого сейчас ещё нет подходящих форматов, или точнее, они есть, но мало и их редко используют.