Онкоуролог перечислил признаки рака почки Онкоуролог Алтунин назвал боль в спине и потерю веса возможными симптомами рака почки

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Рак почки обычно не проявляет себя на ранних стадиях, рассказал в беседе с РИАМО врач-онкоуролог Денис Алтунин. По его словам, на более поздних стадиях среди симптомов заболевания могут быть розовый, красный или темно-коричневый цвет мочи, стойкая боль в спине или боку, необъяснимая потеря веса, постоянное чувство усталости и повышенная температура тела.

Все это совсем не обязательно говорит об онкологии. Но любой из перечисленных симптомов — повод поговорить с врачом, сдать анализы и обследоваться, чтобы не пропустить ту или иную патологию, — подчеркнул медик.

Он добавил, что болезнь на ранних стадиях чаще всего выявляется случайно — например, при компьютерной томографии для диагностики или лечения какого-то иного заболевания.

Врач напомнил, что рак почки начинается, когда в ДНК клеток происходят мутации, и клетка начинает расти и бесконтрольно делиться. Возникающая опухоль затем может дать метастазы в другие органы и ткани тела.

Онкоуролог признал, что сегодня не существует какой-либо одной конкретной причины возникновения рака почки. Однако есть ряд факторов риска, в том числе пожилой возраст, курение, избыточный вес, хроническая почечная недостаточность и семейный анамнез рака почки.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что злоупотребление пивом доводит до инфаркта не только сердце, но и почки.