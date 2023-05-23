«Это не сердце»: хирург назвал орган, который пиво доводит до инфаркта Хирург Умнов: пивной алкоголизм доводит до инфаркта не только сердце, но и почки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление пивом доводит до инфаркта не только сердце, но и почки, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он добавил, что «пенное» обладает мочегонным эффектом и вымывает из организма кальций, магний, калий и другие микроэлементы. Медик отметил, что хмельной напиток категорически запрещен для беременных и кормящих женщин.

У пива мочегонный эффект, но лучше не употреблять его с этой целью. Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани, из-за чего ухудшается фильтрационная способность почек. Кроме вредных веществ из организма вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы. Такая нагрузка на почки нарушает их работу, поражает почечные сосуды, провоцирует кровоизлияние и даже инфаркт почки, — подчеркнул Умнов.

Он также заявил, что у женщин при употреблении пива в два раза повышается вероятность развития рака молочных желез и половых органов. По его словам, хмельной напиток оказывает давление на гормональный фон женщины, в результате чего риск возникновения злокачественной опухоли резко возрастает.

Ранее врач-диетолог Оксана Панова заявила, что злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры. По ее словам, самыми вредными среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. При этом она уточнила, что весь алкоголь калориен сам по себе.