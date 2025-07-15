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15 июля 2025 в 09:08

Выживаемость больных раком увеличится в четыре раза уже в XX веке

Врач Поуис: выживаемость после лечения рака вырастет в четыре раза через 50 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выживаемость больных онкологией после терапии вырастет в четыре раза через полвека, рассказал изданию Telegraph ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис. По его словам, это станет возможным за счет внедрения эффективных вакцин и разработки инновационных способов диагностики.

Рак легких станет «намного реже» благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения, — сказал специалист.

Он отметил, что в последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозной терапии и ранней диагностики позволили существенно увеличить продолжительность жизни больных. Диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор, подчеркнул Поуис.

Ранее сообщалось, что единственным симптомом развивающейся опухоли мозга у 58-летнего жителя Великобритании был сильный звон в ушах, поэтому он долгое время не обращался к медикам. Мужчина не испытывал головных болей или других типичных признаков страшного заболевания и не связывал дискомфорт с серьезной патологией.

рак
онкология
лечение
терапия
Великобритания
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