Омлет с кальмаром на завтрак — странно звучит, но попробуйте сами

Обычный омлет с колбасой или сыром вам надоел? Попробуйте неожиданное, но вкусное сочетание — омлет с кальмаром. Морепродукты делают блюдо нежным, питательным и по-настоящему особенным. Такой завтрак точно удивит и понравится всем, кто любит что-то новое и интересное. Рецепт простой, готовится быстро, а результат вас порадует.
Совет: не пережаривайте кальмара — ему достаточно буквально минуты на сковороде, чтобы он остался мягким.
Ингредиенты
- Кальмар — 100 г
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Сливки (или молоко) — 70 мл
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Паприка копченая — щепотка
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Энергетическая ценность: 147 ккал
Время приготовления: 20 минут
Как приготовить омлет с кальмаром
1. Подготовьте продукты
Очистите кальмара и нарежьте его тонкими полосками. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
2. Обжарьте лук и кальмара
На сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте кальмара и жарьте, помешивая, не больше минуты. Посолите, поперчите и посыпьте копченой паприкой.
3. Приготовьте яичную смесь
Яйца взбейте со сливками, добавив соль и перец по вкусу.
4. Соберите омлет
Влейте яичную смесь в сковороду с кальмаром и луком. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока масса не стабилизируется.
Почему стоит попробовать?
Необычные морские нотки сделают привычный завтрак новым и запоминающимся. Омлет с кальмаром — это быстрый способ добавить в утро легкий средиземноморский акцент и порадовать себя чем-то оригинальным.
Приготовьте уже завтра — и убедитесь сами, что такое сочетание работает!
Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.