Омлет с кальмаром на завтрак — странно звучит, но попробуйте сами

Омлет с кальмаром на завтрак — странно звучит, но попробуйте сами

Обычный омлет с колбасой или сыром вам надоел? Попробуйте неожиданное, но вкусное сочетание — омлет с кальмаром. Морепродукты делают блюдо нежным, питательным и по-настоящему особенным. Такой завтрак точно удивит и понравится всем, кто любит что-то новое и интересное. Рецепт простой, готовится быстро, а результат вас порадует.

Совет: не пережаривайте кальмара — ему достаточно буквально минуты на сковороде, чтобы он остался мягким.

Ингредиенты

Кальмар — 100 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Сливки (или молоко) — 70 мл

Лук репчатый — 0,5 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Паприка копченая — щепотка

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Энергетическая ценность: 147 ккал

Время приготовления: 20 минут

Как приготовить омлет с кальмаром

1. Подготовьте продукты

Очистите кальмара и нарежьте его тонкими полосками. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

2. Обжарьте лук и кальмара

На сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте кальмара и жарьте, помешивая, не больше минуты. Посолите, поперчите и посыпьте копченой паприкой.

3. Приготовьте яичную смесь

Яйца взбейте со сливками, добавив соль и перец по вкусу.

4. Соберите омлет

Влейте яичную смесь в сковороду с кальмаром и луком. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока масса не стабилизируется.

Почему стоит попробовать?

Необычные морские нотки сделают привычный завтрак новым и запоминающимся. Омлет с кальмаром — это быстрый способ добавить в утро легкий средиземноморский акцент и порадовать себя чем-то оригинальным.

Приготовьте уже завтра — и убедитесь сами, что такое сочетание работает!

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.