Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:08

Лавашный рулет с сюрпризом: рыбная радость за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.

Сочная рыбная начинка, нежный сыр и ароматная зелень — идеальное сочетание вкусов. Идеально для утренних бутербродов, перекуса на работе или даже праздничного фуршета!

Вам понадобится

  • 1 армянский лаваш
  • 1 банка сайры в масле (200 г)
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • Пучок зелени (лук + укроп)
  • 3 ст. л. майонеза

Яйца отвариваем и трем на терке, сыр тоже. Сайру разминаем вилкой, зелень мелко режем. Смешиваем всё с майонезом — начинка готова!

Распределяем начинку по лавашу, сворачиваем плотным рулетиком и убираем в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей режем на красивые кусочки — готово!

Совет: для пикантности можно добавить немного чеснока или заменить сайру на горбушу. Получается невероятно вкусно и очень фотогенично!

Ищете способ сделать лук мягким и вкусным без резкого запаха? Этот рецепт маринования без уксуса и лимона превратит обычный лук в нежную, сочную закуску. Никакой горечи — только приятный аромат и мягкий вкус.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.