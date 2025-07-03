Лавашный рулет с сюрпризом: рыбная радость за 15 минут

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.

Сочная рыбная начинка, нежный сыр и ароматная зелень — идеальное сочетание вкусов. Идеально для утренних бутербродов, перекуса на работе или даже праздничного фуршета!

Вам понадобится

1 армянский лаваш

1 банка сайры в масле (200 г)

3 яйца

100 г твердого сыра

Пучок зелени (лук + укроп)

3 ст. л. майонеза

Яйца отвариваем и трем на терке, сыр тоже. Сайру разминаем вилкой, зелень мелко режем. Смешиваем всё с майонезом — начинка готова!

Распределяем начинку по лавашу, сворачиваем плотным рулетиком и убираем в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей режем на красивые кусочки — готово!

Совет: для пикантности можно добавить немного чеснока или заменить сайру на горбушу. Получается невероятно вкусно и очень фотогенично!

Ищете способ сделать лук мягким и вкусным без резкого запаха? Этот рецепт маринования без уксуса и лимона превратит обычный лук в нежную, сочную закуску. Никакой горечи — только приятный аромат и мягкий вкус.