Охват тестирования на COVID-19 в Дагестане в два раза ниже нормы

https://static.news.ru/photo/2b9e79e0-9906-11ea-a321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о ходе тестирования на коронавирус в Дагестане. По её словам, в регионе тестируют в два раза меньше людей, чем этого требуют нормы ведомства.

Она отметила, что необходимо проводить 70 исследований на 100 тысяч человек. Такая норма установлена для первого уровня снятия ограничений по методическим рекомендациям и указу президента Владимира Путина, передаёт ТАСС.

В республике сегодня важно увеличить охват тестированием — он, к сожалению, в два раза ниже, чем заданная нами планка в соответствии с указом [президента] и методическими рекомендациями в 70 исследований для первого уровня, — подчеркнула Попова.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Республики Дагестан Владимир Васильев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что без ограничений невозможно победить коронавирус. Он принёс жителям извинения за запреты.