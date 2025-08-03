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03 августа 2025 в 21:33

Огуречные роллы — легкая и эффектная закуска на праздник и будни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти огуречные роллы — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и красиво украсить стол. Рецепт прост в исполнении, а вкус свежий и нежный. Закуска сочетает свежий огурец, сливочный сыр и крабовые палочки — идеальное сочетание для лёгкого обеда или праздничного стола.

Ингредиенты

  • Огурец свежий, крупный — 1 шт.
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Мягкий сыр (гауда, эдем или аналогичный) — 100 г
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Свежая зелень по вкусу

Приготовление

1. Подготовка сыра и зелени:
Натрите мягкий сыр на мелкой тёрке. Зелень мелко порежьте. В миске смешайте тёртый сыр, зелень и сливочный сыр до однородной массы.

2. Нарезка огурца:
Огурец нарежьте тонкими продольными пластинками ножом для чистки овощей или обычным ножом.

3. Крабовые палочки:
Нарежьте крабовые палочки мелкими кубиками.

4. Формирование роллов:
Влажными руками сформируйте из сырной смеси маленькие шарики размером чуть больше вишни. Положите шарик на пластинку огурца, аккуратно сверните рулетом. При необходимости закрепите шпажкой. Сверху плотно прижмите немного нарезанных крабовых палочек.

5. Подача:
Украсьте готовые роллы свежей зеленью и подайте сразу к столу.

Советы

  • Чтобы огуречные роллы хорошо держали форму, выбирайте свежие и плотные огурцы.
  • Используйте мягкие сыры с нежным вкусом, чтобы подчеркнуть свежесть блюда.
  • Роллы отлично смотрятся на праздничном столе и станут лёгкой закуской в любое время года.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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