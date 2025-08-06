Одно удобрение — и сад даст рекордный урожай, не шутка вовсе

Чтобы получать стабильно высокие урожаи с плодовых деревьев и кустарников, не обязательно применять сложные схемы ухода. Всё гораздо проще, чем кажется.
Один простой шаг в марте помогает добиться впечатляющих результатов.
Что нужно сделать весной, чтобы деревья плодоносили обильно
Опытные садоводы советуют: в начале весны, до того как начнут набухать почки, растениям необходима азотная подкормка. Именно она стимулирует мощный рост и формирование будущего урожая.
Один из лучших вариантов — птичий помет.
Как применять:
- Ведро помета залейте 10 литрами воды.
- Дайте настояться 1–2 дня.
- Затем разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10.
- Под каждое дерево выливайте 1–2 ведра полученного раствора (в зависимости от размера растения).
Также подойдёт мочевина — 30 граммов на 10 литров воды.
Пропорции те же: чем больше дерево, тем больше раствора нужно.
Дополнительные советы на конец весны
Чтобы повысить урожайность и устойчивость растений, можно провести опрыскивание:
- 0,01%–0,03% раствором борной кислоты
- 1% раствором суперфосфата и сульфата калия
- 0,3% раствором сульфата магния
Эти обработки укрепят растения и дадут им больше ресурсов для формирования плодов.
Вывод: всего одна весенняя подкормка запускает природные процессы роста и обеспечивает богатый урожай без лишних затрат и усилий.
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