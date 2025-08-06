Одно удобрение — и сад даст рекордный урожай, не шутка вовсе

Одно удобрение — и сад даст рекордный урожай, не шутка вовсе

Чтобы получать стабильно высокие урожаи с плодовых деревьев и кустарников, не обязательно применять сложные схемы ухода. Всё гораздо проще, чем кажется.

Один простой шаг в марте помогает добиться впечатляющих результатов.

Что нужно сделать весной, чтобы деревья плодоносили обильно

Опытные садоводы советуют: в начале весны, до того как начнут набухать почки, растениям необходима азотная подкормка. Именно она стимулирует мощный рост и формирование будущего урожая.

Один из лучших вариантов — птичий помет.

Как применять:

Ведро помета залейте 10 литрами воды. Дайте настояться 1–2 дня. Затем разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10. Под каждое дерево выливайте 1–2 ведра полученного раствора (в зависимости от размера растения).

Также подойдёт мочевина — 30 граммов на 10 литров воды.

Пропорции те же: чем больше дерево, тем больше раствора нужно.

Дополнительные советы на конец весны

Чтобы повысить урожайность и устойчивость растений, можно провести опрыскивание:

0,01%–0,03% раствором борной кислоты

1% раствором суперфосфата и сульфата калия

0,3% раствором сульфата магния

Эти обработки укрепят растения и дадут им больше ресурсов для формирования плодов.

Вывод: всего одна весенняя подкормка запускает природные процессы роста и обеспечивает богатый урожай без лишних затрат и усилий.

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