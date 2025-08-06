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06 августа 2025 в 13:30

Одно удобрение — и сад даст рекордный урожай, не шутка вовсе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы получать стабильно высокие урожаи с плодовых деревьев и кустарников, не обязательно применять сложные схемы ухода. Всё гораздо проще, чем кажется.

Один простой шаг в марте помогает добиться впечатляющих результатов.

Что нужно сделать весной, чтобы деревья плодоносили обильно

Опытные садоводы советуют: в начале весны, до того как начнут набухать почки, растениям необходима азотная подкормка. Именно она стимулирует мощный рост и формирование будущего урожая.

Один из лучших вариантов — птичий помет.

Как применять:

  1. Ведро помета залейте 10 литрами воды.
  2. Дайте настояться 1–2 дня.
  3. Затем разбавьте концентрат водой в пропорции 1:10.
  4. Под каждое дерево выливайте 1–2 ведра полученного раствора (в зависимости от размера растения).

Также подойдёт мочевина — 30 граммов на 10 литров воды.

Пропорции те же: чем больше дерево, тем больше раствора нужно.

Дополнительные советы на конец весны

Чтобы повысить урожайность и устойчивость растений, можно провести опрыскивание:

  • 0,01%–0,03% раствором борной кислоты
  • 1% раствором суперфосфата и сульфата калия
  • 0,3% раствором сульфата магния

Эти обработки укрепят растения и дадут им больше ресурсов для формирования плодов.

Вывод: всего одна весенняя подкормка запускает природные процессы роста и обеспечивает богатый урожай без лишних затрат и усилий.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

огороды
сады
урожай
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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