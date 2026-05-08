«Пощады не будет»: Лавров дал нацистам одно обещание в преддверии 9 Мая Лавров предупредил об ответе России на попытки сорвать празднование Дня Победы

Россия даст жесткий ответ в случае попыток сорвать празднование Дня Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД, которая транслируется в Telegram-канале. Он также призвал устранить любые угрозы безопасности России с украинской стороны.

Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.

В Кремле между тем сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.