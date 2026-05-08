Многие в Европе призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, там хотят нанести Москве стратегическое поражение. Трансляция выступления министра опубликована на сайте МИД РФ.

В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну, — сказал Лавров.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска. По его словам, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года. Политик считает, что немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что итоговое решение суда в Эдмонтоне по делу о реабилитации нациста Ярослава Гунько рассматривается как знаковое для всей судебной системы Канады. Так она прокомментировала иск сына украинского карателя, который пытается обелить имя отца.