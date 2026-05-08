День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:40

Лавров рассказал о призывах в Европе повторить опыт Гитлера

Лавров: в Европе призывают повторить опыт Гитлера и готовят нападение на РФ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие в Европе призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, там хотят нанести Москве стратегическое поражение. Трансляция выступления министра опубликована на сайте МИД РФ.

В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну, — сказал Лавров.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска. По его словам, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года. Политик считает, что немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что итоговое решение суда в Эдмонтоне по делу о реабилитации нациста Ярослава Гунько рассматривается как знаковое для всей судебной системы Канады. Так она прокомментировала иск сына украинского карателя, который пытается обелить имя отца.

Власть
Россия
Европа
Сергей Лавров
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.