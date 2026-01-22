Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 06:46

Одна картошка способна преобразить омлет до неузнаваемости: быстрый рецепт завтрака с яйцами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Всего одна картошка способна преобразить омлет до неузнаваемости. Попробуйте этот быстрый рецепт завтрака с яйцами, и он мгновенно станет вашим любимчиком!

Это блюдо покорит вас своей простотой и гармонией вкусов. Тонкие кружочки картофеля, поджаренные до румяной корочки, создают основу с хрустящим краем и мягкой серединкой.

Вам понадобятся: картофелина, 2 яйца, 50 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка) для подачи. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими кружочками. Выложите их в один слой на разогретую сковороду. Обжарьте с двух сторон по 5 минут. Посолите и поперчите. Тем временем в миске взбейте яйца с щепоткой соли. Равномерно залейте яйца в сковороду поверх картофеля. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3-4 минуты, пока омлет не начнет схватываться. Снимите крышку, посыпьте блюдо тертым сыром и готовьте еще 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу на сыре.

1 картофелина
2 яйца
50 г твердого сыра
2 ст. л. растительного масла
соль, перец
свежая зелень (укроп, петрушка) для подачи
Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими кружочками.
Выложите их в один слой на разогретую сковороду. Обжарьте с двух сторон по 5 минут. Посолите и поперчите.
Тем временем в миске взбейте яйца с щепоткой соли. Равномерно залейте яйца в сковороду поверх картофеля.
Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3-4 минуты, пока омлет не начнет схватываться.
Снимите крышку, посыпьте блюдо тертым сыром и готовьте еще 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
