Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 04:35

Одиночество вдвоем страшнее, чем в одиночку: когда пора разорвать токсичные связи ради себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Одиночество в отношениях — это глубокий эмоциональный вакуум, когда физическое присутствие другого человека лишь подчеркивает отсутствие искренности, поддержки и взаимопонимания. Это состояние истощает сильнее, чем тишина собственного пространства, потому что постоянно рождает внутренний конфликт: надежду и разочарование, привязанность и боль. Первый и самый тяжелый шаг — признать, что вы именно в такой ситуации. Если после разговора с близким человеком вы чувствуете себя опустошенным, если вам приходится скрывать свои истинные мысли из-за страха осуждения, если ваши успехи встречают не радость, а ревность или равнодушие — это серьезные сигналы.

Главный совет — провести честную ревизию своих ощущений. Задайте себе вопрос: «Становлюсь ли я лучше рядом с этим человеком? Чувствую ли я себя в безопасности, могу ли быть уязвимым?» Ответ часто лежит не в словах партнера, а в вашем телесном отклике: хроническом напряжении, усталости, потере интереса к жизни. Следующий этап — начать постепенно восстанавливать свои границы. Перестаньте жертвовать своими потребностями ради иллюзии гармонии. Учитесь говорить «нет» без чувства вины и замечайте, как на это реагирует другой. Часто токсичная связь держится именно на вашей готовности терпеть.

Разорвать такие отношения — это акт заботы о себе, а не поражение. Позвольте себе горевать о потере, даже если это был болезненный опыт. И помните: настоящее одиночество — это не отсутствие людей вокруг, а отсутствие рядом того, с кем вам не одиноко. Сделав этот сложный выбор, вы не просто уходите от кого-то. Вы возвращаетесь к себе, освобождая пространство для новых, здоровых и искренних связей, которые не заставят вас чувствовать себя одиноким в толпе. Тишина после разрыва может быть пугающей, но именно в ней вы снова начинаете слышать собственный голос.

Ранее сообщалось, почему после 60 лет люди часто предпочитают одиночество общению.

Проверено редакцией
одиночество
отношения
кризисы
психология
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда работодателю грозит штраф из-за премии сотруднику
В России могут изменить условия сдачи экзамена на права
Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд
Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля
«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США
Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 февраля
Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии
ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА
Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик
На Сахалине произошли два ощутимых землетрясения
В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России
Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы
Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.