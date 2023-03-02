Участник диверсии под Брянском оказался экс-актером из Санкт-Петербурга

Фото: кадр из сериала «Адвокат»

Кирилл Канахин

Один из диверсантов, участвовавших в нападении на села в Брянской области, оказался бывшим актером из Санкт-Петербурга Кириллом Канахиным (псевдоним Кирилл Родонский), сообщает 78.ru. По данным СМИ, молодой человек играл во многих российских сериалах, например «Глухарь-3», «Грач» и «Раскрутка».

По информации телеканала, Канахин служил в труппе Академического Малого театра России, был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по фильму «Никто не знает про секс — 2», а также участвовал в постановках театра Луны.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ.