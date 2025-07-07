Очень простой рецепт печенья «Щелкунчик»! Делаю двойную порцию сразу!

Печенье «Щелкунчик» — рождественское чудо с ореховым сюрпризом!

Начинаем с необычной основы: тщательно разминаем три вареных желтка вилкой до мелкой крошки. Добавляем 80 г размягченного сливочного масла, 100 г сметаны, столовую ложку сахара, щепотку ванилина и соли. Просеиваем 180 г муки с чайной ложкой разрыхлителя и замешиваем эластичное тесто. Обязательно даем ему отдохнуть в холодильнике полчаса — так оно станет послушнее.

Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной с карандаш (около 5 мм). Формочкой или стаканом вырезаем фигурки — традиционно это звездочки или кружочки. На половину заготовок насыпаем по половинке чайной ложки измельченных грецких орехов (можно использовать миндаль или фундук), накрываем второй половинкой и аккуратно защипываем края вилкой, создавая красивый узор.

Выпекаем на пергаменте при 180 °C ровно 15 минут — печенье должно слегка подрумяниться по краям. Пока оно остывает, готовим глазурь: на маленьком огне растапливаем 30 г масла с 30 мл молока и 60 г сахара, помешивая 2 минуты до легкого загустения. Окунаем верхнюю часть печенья в теплую глазурь и сразу посыпаем ореховой крошкой.

Это печенье с «сюрпризом» внутри станет украшением праздничного стола и трогательным подарком в красивой упаковке! Аромат ванили и орехов создает неповторимую атмосферу зимних праздников.

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