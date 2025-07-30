Десерт-желе из черной смородины! Всего 6 ингредиентов и 15 минут подготовки

Десерт-желе из черной смородины с ванильным кремом — нежность в каждом слое. Представьте: насыщенное ягодное желе с яркой кислинкой и воздушный ванильный крем, тающий во рту. Этот десерт выглядит как произведение кулинарного искусства, но готовится на удивление просто! Идеальное сочетание для жаркого летнего дня или изысканного завершения праздничного ужина.

Начнем с желе. 600 г черной смородины (можно замороженной) переберите, промойте и разомните толкушкой. Протрите через сито, чтобы получить 400 мл чистого сока без косточек. 150 г сахара растворите в соке на медленном огне, не доводя до кипения. 1,5 ч.л. желатина замочите в 50 мл холодной воды на 5 минут, затем растворите в теплом соке. Разлейте по креманкам и поставьте в холодильник на 1,5 часа.

Пока желе застывает, приготовим крем. 3 желтка взбейте с 50 г сахарной пудры до светлой пены. 300 мл сливок нагрейте почти до кипения, тонкой струйкой влейте к желткам, постоянно помешивая. Верните смесь в кастрюлю и варите на водяной бане до загустения, добавив ванильный экстракт. Охладите, затем взбейте оставшиеся 50 г сахарной пудры с оставшимися сливками до мягких пиков и аккуратно соедините с ванильной массой.

Достаньте застывшее желе и ложкой выложите крем вторым слоем. Верните в холодильник еще на 1,5 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами и листиками мяты. Контраст нежного крема и яркого желе создает неповторимую гармонию вкусов!

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